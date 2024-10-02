В Екатеринбург на «Кинопробу» прислали более семи сотен работ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился приём заявок на участие в конкурсе Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Отборочной комиссии предстоит составить список номинантов, отсмотрев более 700 работ.Всего на конкурс «Кинопробы» предложено 719 фильмов начинающих кинематографистов. Больше половины из них — 463 — это игровые короткометражки. Ещё 121 работа — это неигровое кино. Остальные 135 фильмов — анимационные фильмы от дебютантов или студентов киношкол.Как сообщает администрация фестиваля, заявки в Екатеринбург стекались со всей страны. Их присылали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Владивостока, Воронежа, Казани, Калининграда, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Салехарда, Элисты, Якутска и многих других городов. Широко представлены иностранные претенденты на участие в конкурсе: заявки поступили из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, Бельгии, Германии, из Израиля и Ирана, из Индии, Италии, Китая, Сербии, из Хорватии, Тайваня и прочих стран мира.Международный фестиваль-практикум «Кинопроба» пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. Как и в прошлые годы, вход на все мероприятия фестиваля будет бесплатным.