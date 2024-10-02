Залы музей Андеграунда в начале ноября заполонят люди с ирокезами

«Действие развернется во всех залах Музея Андеграунда, а завершится грандиозной вечеринкой в тапас-баре Miro под нетленные хиты с винила от проекта «Иглатерапия»!», — обещает анонс мероприятия.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Люди с ирокезами, в одеяниях, украшенных лезвиями бритв и английскими булавками, заполняет менее, чем через месяц, залы Музея Андеграунда в Екатеринбурге. Здесь во второй день ноября пройдёт «Панк-бал» — дерзкое смешение музыки, моды и перформансов в стилистике самого «колючего» и неудобного направления в мировой культуре.«Панк-бал» Музей Андеграунда устроит совместно с брендом НОХХ дизайнера Яниса Тсанидиса. Главная цель (ну, помимо продвижения самого бренда) — рассказать новым поколениям про историю панка, про его особенности и про огромное его влияние на все виды искусств, будь то музыка, мода или кино.Посетители «Панк-бала» смогут, помимо прочего, ознакомиться с шикарной коллекцией авангардного искусства. Они станут и первыми зрителями новой экспозиции, посвящённой позднесоветскому рок-андеграунду.