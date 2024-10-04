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Начинающие литераторы могут «обкатывать» свои шедевры в Клубе живой критики Белинки
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского напомнила, что при ней работает Клуб живой критики «Мастерская одного текста». Суть его проста — начинающие писатели и поэты предлагают свои тексты на суд членов клуба, а те указывают на огрехи произведения, дают советы, как его улучшить, или же сразу признают произведение гениальным, не требующим изменений.
Молодым авторам хорошо знакома эта проблема: кажется, что написал очень ценную вещь, но проверить её истинные качества не получается. Друзья похвалят за любой пустячок, родители в очередной раз посоветуют не тратить время на ерунду, а «найти себе нормальную работу», а у подписчиков в соцсетях не хватает компетентности, чтобы сказать про произведение нечто большее, чем просто «нравится» или «не нравится». Клуб живой критики при Белинке решает эту проблему, позволяя услышать вполне компетентные и непредвзятые оценки.
Следующее заседание клуба «Мастерская одного текста» состоится уже завтра, 9 октября. Авторы и ценители литературы встретятся лицом к лицу и побеседуют о прозе и поэзии, о концепциях и ценностях современной литературы, о том, что каждый из них ждёт от чтения.
Заседание клуба живого критике начнётся в шесть часов вечера. Вход свободный, но по регистрации. Те же авторы, кто тоже хочет «обкатать» своё произведение на публике, можно присылать свои работы по электронному адресу okmk@uraic.ru.
Молодым авторам хорошо знакома эта проблема: кажется, что написал очень ценную вещь, но проверить её истинные качества не получается. Друзья похвалят за любой пустячок, родители в очередной раз посоветуют не тратить время на ерунду, а «найти себе нормальную работу», а у подписчиков в соцсетях не хватает компетентности, чтобы сказать про произведение нечто большее, чем просто «нравится» или «не нравится». Клуб живой критики при Белинке решает эту проблему, позволяя услышать вполне компетентные и непредвзятые оценки.
Следующее заседание клуба «Мастерская одного текста» состоится уже завтра, 9 октября. Авторы и ценители литературы встретятся лицом к лицу и побеседуют о прозе и поэзии, о концепциях и ценностях современной литературы, о том, что каждый из них ждёт от чтения.
Заседание клуба живого критике начнётся в шесть часов вечера. Вход свободный, но по регистрации. Те же авторы, кто тоже хочет «обкатать» своё произведение на публике, можно присылать свои работы по электронному адресу okmk@uraic.ru.
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