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Про Алексея Балабанова повествует один из фильмов-конкурсантов фестиваля в Екатеринбурге
Фрагмент афиши фестиваля
Сегодня — второй день работы Открытого фестиваля неигрового кино «Россия», традиционно стартанувшего в Екатеринбурге осенью. Среди фильмов-конкурсантов — три документальные киноленты, снятые в Свердловской области.
Фестиваль «Россия» в Екатеринбурге проходит уже в 35 раз. И в конкурсной программе участвует 35 документальных фильмов, снятых кинематографистами Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара. Международный статус киносмотру придаёт присутствие в списках претендентов на призы грузинских и белорусских кинодокументалистов. От Свердловской области выдвинуты три работы. Это сургутский фильм «Небо для Серёжи» и два екатеринбургских — «Дива Мария» и «Каникулы в Лопшеньге». Первые два рассказывают о выдающихся людях в своей области занятий: об авиаконструкторе Сергее Шевчике и актрисе Свердловского театра музыкальной комедии Марии Виненковой.
Ещё об одном выдающемся уральце рассказывает и фильм московской компании «Красный квадрат». Слишком рано ушедший из жизни Алексей Балабанов говорит о себе в этом фильме сам — через интервью и дневниковые записи.
Познакомиться с конкурсной и внеконкурсными программами «России» можно на сайте кинофестиваля. Как это заведено, вход на все показы — а идут они в Доме Кино, в КПЦ «Царский» и в нижнетагильском кинотеатре «Красногвардеец» — бесплатный.
Фестиваль «Россия» в Екатеринбурге проходит уже в 35 раз. И в конкурсной программе участвует 35 документальных фильмов, снятых кинематографистами Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара. Международный статус киносмотру придаёт присутствие в списках претендентов на призы грузинских и белорусских кинодокументалистов. От Свердловской области выдвинуты три работы. Это сургутский фильм «Небо для Серёжи» и два екатеринбургских — «Дива Мария» и «Каникулы в Лопшеньге». Первые два рассказывают о выдающихся людях в своей области занятий: об авиаконструкторе Сергее Шевчике и актрисе Свердловского театра музыкальной комедии Марии Виненковой.
Ещё об одном выдающемся уральце рассказывает и фильм московской компании «Красный квадрат». Слишком рано ушедший из жизни Алексей Балабанов говорит о себе в этом фильме сам — через интервью и дневниковые записи.
Познакомиться с конкурсной и внеконкурсными программами «России» можно на сайте кинофестиваля. Как это заведено, вход на все показы — а идут они в Доме Кино, в КПЦ «Царский» и в нижнетагильском кинотеатре «Красногвардеец» — бесплатный.
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