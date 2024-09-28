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В Белинке распробуют на вкус «Евгения Онегина»
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского продолжается цикл «вкусных» лекций, в которых смакуются примеры прозаических и поэтических описаний еды. На очереди в меню у литературных гурманов — «энциклопедия русской жизни».
«Энциклопедией русской жизни» стихотворный роман Пушкина «Евгений Онегин» прозвали за то, что в нём так или иначе затрагиваются почти все аспекты жизни человека, жившего в России 19-го века. И, разумеется, «наше всё» не мог оставить без внимания культуру пития и поедания различных блюд той эпохи. Именно эти фрагменты «Евгения Онегина» и будут рассматриваться на «пушкинской» лекции, которую прочтёт гастроном-эксперт, ресторанный критик и писатель Яков.
Лекция «Пушкин. Евгений Онегин» из цикла «Вкусные лекции» запланирована Белинкой на пятничный вечер, 4 октября. В актовый зал на третьем этаже основного здания библиотеки можно будет пройти бесплатно, однако, необходимо пройти онлайн-регистрацию на мероприятие.
«Энциклопедией русской жизни» стихотворный роман Пушкина «Евгений Онегин» прозвали за то, что в нём так или иначе затрагиваются почти все аспекты жизни человека, жившего в России 19-го века. И, разумеется, «наше всё» не мог оставить без внимания культуру пития и поедания различных блюд той эпохи. Именно эти фрагменты «Евгения Онегина» и будут рассматриваться на «пушкинской» лекции, которую прочтёт гастроном-эксперт, ресторанный критик и писатель Яков.
Лекция «Пушкин. Евгений Онегин» из цикла «Вкусные лекции» запланирована Белинкой на пятничный вечер, 4 октября. В актовый зал на третьем этаже основного здания библиотеки можно будет пройти бесплатно, однако, необходимо пройти онлайн-регистрацию на мероприятие.
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