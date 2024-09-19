По екатеринбургской подземке проведут экскурсию

«Екатеринбургский метрополитен принял первых пассажиров 27 апреля 1991 года. Тогда линия состояла всего из трёх станций. Прошло 33 года, и тысячи горожан и гостей города ежедневно спускаются в подземку, чтобы быстро и комфортно перемещаться по уральской столице. Однако при всей своей доступности, метрополитен до сих пор является самым загадочным городским объектом», — говорится в анонсе мероприятия.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Музей истории Екатеринбурга объявил о завершении сезона пешеходных экскурсий по городу. И тут же объявил об открытии сезона экскурсий по музейным и другим помещениям. А переходной в этом смысле познавательной прогулкой станет поход под землю.Гид Музея истории Екатеринбурга в ближайшую субботу, 28 сентября, поведёт за собой экскурсантов в короткое, но такое любимое местными жителями метро. Информационный маршрут под названием «Осторожно: двери открываются!» познакомит участников с каждой из станций подземной железной дороги, с их убранством и историей создания.Подземная экскурсия начнётся в субботний полдень со станции метро «Площадь 1905 года». Перед экскурсией с участниками проведут инструктаж по технике безопасности на территории метрополитена. Каждому выдадут радиоприёмник с наушниками, чтобы в шуме подземки не пропустить интересной информации, предоставляемой гидом. О том, как присоединиться к подземному походу, можно узнать на сайте Музея.