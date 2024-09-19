В Екатеринбурге пофестивалят в память об Илье Кормильцеве

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Постепенно становящийся традиционным фестиваль «Иллюминатор», посвящённый Илье Кормильцеву, вновь пройдёт в Екатеринбурге в день рождения знаменитого рок-поэта, переводчика и книгоиздателя. Через три дня, 26 сентября, ему могло бы исполниться 65 лет.К сожалению, Илья Кормильцев не дотянул и до 50 лет. Он скончался в начале февраля 2007 года в Лондоне, куда переехал с семьёй менее, чем за год до этого. Причиной смерти стала неизлечимая болезнь — у него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника в неоперабельной стадии. Но мало приходится сомневаться, что раннему уходу из жизни поспособствовали профессиональные и личные неприятности. Это и принуждённое закрытие любимого детища Кормильцева, книжного издательства «Ультра-Культура», которое пришлось «не ко двору» в России нулевых, и финансовые трудности, и резкий разлад с Вячеславом Бутусовым после того, как бывший солист «Наутилуса Помпилиуса» начал сближение с прокремлёвскими движениями.Широкой публике Кормильцев памятен именно своими стихами для песен «Наутилуса». Его перу принадлежат слова таких незабываемых песен, как «Скованные одной цепью», «Взгляд с экрана», «Я хочу быть с тобой». Писал Илья Кормильцев стихи к песням других уральских рок-исполнителей — для групп «Урфин Джюс» и «Кунсткамера», для Насти Полевой.В день 65-летия Ильи Кормильцева в концертном холле «Свобода» (Екатеринбург, улица Черкасская, 12) выступят местные и приезжие рок-группы. Среди гостей — исполнители из Ижевска, Миасса, Уфы, Перми. Вход на концерт свободный.