Авиапленэр в Кольцово: художники создали картины прямо на перроне аэропорта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово состоялся пленэр, собравший более 15 художников из Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба Кольцово, среди участников — как профессиональные живописцы, так и начинающие любители. В течение нескольких часов они создавали произведения искусства, вдохновленные аэропортом, его инфраструктурой и жизнью на перроне.На полотнах художников можно увидеть терминалы, движение аэродромной техники и даже знаменитую башню контрольно-диспетчерского пункта. Работы выполнены в различных техниках: маслом, акварелью и пастелью.Анна Матяж, художник и основатель студии рисунка, отметила важность такого опыта: «Возможность рисовать с натуры на перроне — большая редкость. Художники ценят эту возможность, ведь зимой мы вынуждены работать в студиях, а здесь можно почувствовать реальную атмосферу и не потерять волшебство живого восприятия».