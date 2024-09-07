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Авиапленэр в Кольцово: художники создали картины прямо на перроне аэропорта

11.35 Суббота, 14 сентября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово состоялся пленэр, собравший более 15 художников из Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба Кольцово, среди участников — как профессиональные живописцы, так и начинающие любители. В течение нескольких часов они создавали произведения искусства, вдохновленные аэропортом, его инфраструктурой и жизнью на перроне.

На полотнах художников можно увидеть терминалы, движение аэродромной техники и даже знаменитую башню контрольно-диспетчерского пункта. Работы выполнены в различных техниках: маслом, акварелью и пастелью.

Анна Матяж, художник и основатель студии рисунка, отметила важность такого опыта: «Возможность рисовать с натуры на перроне — большая редкость. Художники ценят эту возможность, ведь зимой мы вынуждены работать в студиях, а здесь можно почувствовать реальную атмосферу и не потерять волшебство живого восприятия».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:16 Авито запускает программу быстрой продажи ноутбуков в Екатеринбурге
13:11 На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
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21:38 Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
20:51 В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах
20:47 Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября
20:16 Тридцать лет полицейские разыскивали убийцу из Сысерти и теперь он предстанет перед судом
19:43 Министр просвещения России Сергей Кравцов всё-таки приехал в Свердловскую область
19:13 На месте снесённого на Эльмаше экс-учебного заведения планируют построить ЖК
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16:54 В смертельном ДТП под Ревдой встретились Ниссан и КАМАЗ
16:25 В Режевском районе обнаружили плантацию дикоростущей конопли
15:55 Прокуратура проверит артинскую школу №1 после жалоб на состояние здания
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