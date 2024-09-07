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Авиапленэр в Кольцово: художники создали картины прямо на перроне аэропорта
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово состоялся пленэр, собравший более 15 художников из Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба Кольцово, среди участников — как профессиональные живописцы, так и начинающие любители. В течение нескольких часов они создавали произведения искусства, вдохновленные аэропортом, его инфраструктурой и жизнью на перроне.
На полотнах художников можно увидеть терминалы, движение аэродромной техники и даже знаменитую башню контрольно-диспетчерского пункта. Работы выполнены в различных техниках: маслом, акварелью и пастелью.
Анна Матяж, художник и основатель студии рисунка, отметила важность такого опыта: «Возможность рисовать с натуры на перроне — большая редкость. Художники ценят эту возможность, ведь зимой мы вынуждены работать в студиях, а здесь можно почувствовать реальную атмосферу и не потерять волшебство живого восприятия».
На полотнах художников можно увидеть терминалы, движение аэродромной техники и даже знаменитую башню контрольно-диспетчерского пункта. Работы выполнены в различных техниках: маслом, акварелью и пастелью.
Анна Матяж, художник и основатель студии рисунка, отметила важность такого опыта: «Возможность рисовать с натуры на перроне — большая редкость. Художники ценят эту возможность, ведь зимой мы вынуждены работать в студиях, а здесь можно почувствовать реальную атмосферу и не потерять волшебство живого восприятия».
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