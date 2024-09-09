Библиотека Белинского напугает посетителей историями о лесных духах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Лесные духи из мансийских легенд станут героями лекции, которую через несколько дней прочтут в стенах Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского. Её автор — путешественник, руководитель Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского отделения Русского географического общества Алексей Слепухин.Разумеется, очередную лекцию из цикла «Манси — лесные люди» путешественник затевает не для того, чтобы просто попугать слушателей мистическими страшилками. «Менквы, утьси и другая бывалая небывальщина» понадобятся ему для того, чтобы продолжить знакомить любознательных с культурой, историей и бытом коренных народов Урала. В данном случае, истории про утьси (которых можно сравнить со снежными людьми или лешими) и менквов (лесных духов) послужат отправной точкой для рассказа о зачаточной религии манси и их народном фольклоре. Расскажет Алексей Слепухин и о добрых обитателях тайги, которых люди считали своими помощниками и защитниками.Лекция Алексея Слепухина «Менквы, утьси и другая бывалая небывальщина» запланирована на вечер четверга, 12 сентября. Чтобы попасть в Центр депозитарного хранения документов на пятом этаже библиотечного пристроя не нужно ни билетов, ни предварительной регистрации.