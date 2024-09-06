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Петрушка Великий прошествует по Екатеринбургу уже на этой неделе

20.57 Понедельник, 9 сентября 2024
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
На этой неделе в Екатеринбурге пройдёт фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». По традиции начнётся он с весёлого уличного шествия, возглавит которое сам символ фестиваля.

Гигантская фигура Петрушки, главного символа русского кукольного театра, появляется на улицах Екатеринбурга практически с момента первого проведения фестиваля «Петрушка Великий», то есть, с начала «нулевых» годов. Он возглавляет театрализованное шествие, в котором участвуют и другие куклы, а также ряженные актёры Екатеринбургский Театр Кукол. Такие шествия всякий раз предваряют торжественную церемонию открытия фестиваля.

В этом году «Петрушка Великий» будет проводится в Екатеринбурге в 12 уже раз и стартует как раз 12 сентября. В этот день примерно в половине десятого дня карнавальная колонна кукольников выдвинется от фонтана в сквере театра «Урал Опера Балет» и прошествует до Театра кукол.
Двенадцатый «Петрушка Великий» будет посвящён теме «Глагол и Образ». Свои художественные высказывания на эту тему подготовили театры Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Татарстана и Чувашии. Международный статус фестиваля поддержит участие китайцев — театр кукольных искусств провинции Гуанчжоу привезёт в уральскую столицу спектакль «Дочь императора», а также фрагменты из других спектаклей гостей и концертные номера в их исполнении.

Финальным днём фестиваля «Петрушка Великий» станет 16 сентября. «Под занавес» в Екатеринбургском театре кукол раздадут призы лучшим спектаклям и их создателям.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:01 Зарезавшего свою бывшую супругу на Уралмаше екатеринбуржца приговорили к девяти годам строгого режима
12:19 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о потере екатеринбурженкой ребёнка во время беременности
12:02 Для жителей 26 частных домов в Каменске-Уральском установили колонки
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