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О кухне Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс расскажут в Белинке
Кадр из фильма про Гарри Поттера
Необычные, буквально волшебные блюда станут темой лекции, которую прочтёт в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского известный ресторанный критик. В ней он расскажет о поваренной книге, которую можно составить по популярным книгам английской писательницы.
Описание различных блюд и даже полноценные рецепты частенько можно найти на страницах художественных книг. В этом плане серия книг Джоанны Роулинг про маленького волшебника Гарри Поттера приходит на ум далеко не самой первой. Однако, именно с этой «поварской» стороны рассмотрит поттериану гастроном-эксперт и ресторанный критик Якова Можаев в лекции, которая запланирована в библиотеке Белинского на среду, 11 сентября.
«Акцио тарелка! Что подавали к застолью волшебников? Чем угощали Дамблдора и Воландеморта, Гарри Поттера и Рона Уизли? Что такое на самом деле сливочный эль и как правильно выбрать конфету со случайным вкусом? Все, что мы знаем о кухне мира волшебниц и магов — с внимательнейшим разбором и пристальным вниманием», — так анонсирует Белинка лекцию Якова Можаева «Роулинг. Гарри Поттер и Поваренная Книга» из «долгоиграющего» цикла «Вкусные лекции».
Попасть на «волшебную» лекцию можно бесплатно, но после прохождения простой регистрации на сайте. Местом проведения мероприятия намечен актовый зал основного здания Белинки. Начало — в пять часов вечера.
Описание различных блюд и даже полноценные рецепты частенько можно найти на страницах художественных книг. В этом плане серия книг Джоанны Роулинг про маленького волшебника Гарри Поттера приходит на ум далеко не самой первой. Однако, именно с этой «поварской» стороны рассмотрит поттериану гастроном-эксперт и ресторанный критик Якова Можаев в лекции, которая запланирована в библиотеке Белинского на среду, 11 сентября.
«Акцио тарелка! Что подавали к застолью волшебников? Чем угощали Дамблдора и Воландеморта, Гарри Поттера и Рона Уизли? Что такое на самом деле сливочный эль и как правильно выбрать конфету со случайным вкусом? Все, что мы знаем о кухне мира волшебниц и магов — с внимательнейшим разбором и пристальным вниманием», — так анонсирует Белинка лекцию Якова Можаева «Роулинг. Гарри Поттер и Поваренная Книга» из «долгоиграющего» цикла «Вкусные лекции».
Попасть на «волшебную» лекцию можно бесплатно, но после прохождения простой регистрации на сайте. Местом проведения мероприятия намечен актовый зал основного здания Белинки. Начало — в пять часов вечера.
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