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В Екатеринбурге пройдут археографические чтения
Иллюстрация: фрагмент оформления программы Уральских археографических чтений
Уже завтра, 10 сентября, в Екатеринбурге стартует всероссийская научная конференция Уральские археографические чтения. В этом году она проводится в девятый раз и посвящена на сей раз 50-летию исследовательского центра, возникшего на базе Уральской археографической экспедиции полувековой давности.
В программе конференции — обсуждения в формате заседаний и докладов по трём большим темам. Одна из них посвящена книжным коллекциям, вторая — истории и культуре старообрядчества, а третья — письменным источникам по истории русских городов. О проблемах изучения данных направлений поговорят учёные мужи из разных регионов России. Ожидается и участие иностранного гостя: доктор религиоведения, старший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Средней Азии Китайской академии общественных наук Болин Лю должен выступить в рамках конференции с презентацией монографии «Русское старообрядчество: история и современность».
Кроме того, участников конференции ждут фотовыставки, экскурсии, посещение местных музеев. Торжественное открытие Уральских археографических чтений состоится завтра в зале диссовета УрФУ (проспект Ленина, 51, аудитория 247).
В программе конференции — обсуждения в формате заседаний и докладов по трём большим темам. Одна из них посвящена книжным коллекциям, вторая — истории и культуре старообрядчества, а третья — письменным источникам по истории русских городов. О проблемах изучения данных направлений поговорят учёные мужи из разных регионов России. Ожидается и участие иностранного гостя: доктор религиоведения, старший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Средней Азии Китайской академии общественных наук Болин Лю должен выступить в рамках конференции с презентацией монографии «Русское старообрядчество: история и современность».
Кроме того, участников конференции ждут фотовыставки, экскурсии, посещение местных музеев. Торжественное открытие Уральских археографических чтений состоится завтра в зале диссовета УрФУ (проспект Ленина, 51, аудитория 247).
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