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Из-за возбуждения уголовного дела уральская певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане
Фото: социальные сети певицы
Певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане из-за возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом она сообщила на Ютубе.
Напомним, о том, что против Елизаветы Гырдымовой* возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, накануне сообщила московская прокуратура.
*Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов
Я мечтала съездить в Казахстан на концерт, планировала, у нас даже была готова дата и готова площадка. У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я даже начала учить фразочки на казахском языке, но как я поняла, меня обязаны будут отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане,
— сказала Гырдымова*
Напомним, о том, что против Елизаветы Гырдымовой* возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, накануне сообщила московская прокуратура.
*Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов
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