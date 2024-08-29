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Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
К полувековому юбилею уральского поэта Бориса Рыжего (на деле прожившего только четверть века, зато ярко) Музей истории Екатеринбурга подготовил обширную программу, которая уместится в два выходных дня.
В субботний полдень, 7 сентября, от трамвайного кольца «Вторчермет» выдвинется экскурсия, тема которой обозначена как «Потому что все меня любили: детство Бориса Рыжего». Гид Ольга Шмулей расскажет о первых годах жизни поэта (который, к слову, родился в Челябинске и только в 6 лет переехал с родителями в Свердловск). Экскурсанты смогут некоторые уголки промышленной окраины, повлиявшей на творчество Рыжего. Можно будет увидеть и дом, где проходило детство будущего поэта.
Вечером того же дня в креативном кластере «Л52» (проспект Ленина, 52) пройдёт музыкально-поэтический перформанс «Где обрывается память... Б.Р.». Он тоже посвящён памяти Бориса Рыжего и будет целиком основан на его поэзии. Готовят этот концерт-эксперимент совместными усилиями творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение».
День рождения Бориса Рыжего — 8 сентября — выпадает в этом году на воскресенье. И в креативном кластере «Л52» организуют поэтический онлайн-марафон. Участвовать в нём будут жители сразу трёх городов — Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. «Рыжий марафон» пройдёт в формате свободного микрофона, что предполагает много импровизации и незапланированных сюрпризов. Предсказуемо только одно — к микрофону в основном будут выходить для того, чтобы почитать стихи Рыжего или посвящения ему.
В субботний полдень, 7 сентября, от трамвайного кольца «Вторчермет» выдвинется экскурсия, тема которой обозначена как «Потому что все меня любили: детство Бориса Рыжего». Гид Ольга Шмулей расскажет о первых годах жизни поэта (который, к слову, родился в Челябинске и только в 6 лет переехал с родителями в Свердловск). Экскурсанты смогут некоторые уголки промышленной окраины, повлиявшей на творчество Рыжего. Можно будет увидеть и дом, где проходило детство будущего поэта.
Вечером того же дня в креативном кластере «Л52» (проспект Ленина, 52) пройдёт музыкально-поэтический перформанс «Где обрывается память... Б.Р.». Он тоже посвящён памяти Бориса Рыжего и будет целиком основан на его поэзии. Готовят этот концерт-эксперимент совместными усилиями творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение».
День рождения Бориса Рыжего — 8 сентября — выпадает в этом году на воскресенье. И в креативном кластере «Л52» организуют поэтический онлайн-марафон. Участвовать в нём будут жители сразу трёх городов — Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. «Рыжий марафон» пройдёт в формате свободного микрофона, что предполагает много импровизации и незапланированных сюрпризов. Предсказуемо только одно — к микрофону в основном будут выходить для того, чтобы почитать стихи Рыжего или посвящения ему.
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