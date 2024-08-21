Возрастное ограничение 18+
Музей Андеграунда пригласил художников расписать головы посреди Екатеринбурга
Фото: Музей Андеграунда / t.me/underground_museum
Конкурс на лучшее украшение пластиковых голов объявил Музей Андеграунда. По итогам конкурса десять художников закроют летний сезон во внутреннем дворике музея.
«Головы», которые предстоит разукрасить художникам, уже выставлены во дворе Музея Андеграунда, который расположен в центре Екатеринбурга, на улице Добролюбова. Это десять безликих «бюстов» из чёрной пластмассы на красных постаментах. Соответственно, из претендентов выберут 10 человек, которые и станут соавторами этой необычной уличной композиции. Трём из них, которые по признанию жюри предложат наиболее оригинальные и высокохудожественные макеты, выдадут ещё и денежные премии.
Организаторы конкурса предлагают претендентам на право раскрасить пластиковую голову присылать макеты своих творческих решений и анкеты по ссылке. Сделать это можно до 7 сентября включительно. После окончания приёма работ отбором будет заниматься экспертный совет с директором Музея Андеграунда Ольгой Комлевой во главе. А на 14 сентября запланирована сама акция по раскрашиванию пластиковых «бюстов».
К закрытию летнего сезона готовятся и другие мероприятия, включая ди-джей сет от группы «Курара» и выставки.
«Головы», которые предстоит разукрасить художникам, уже выставлены во дворе Музея Андеграунда, который расположен в центре Екатеринбурга, на улице Добролюбова. Это десять безликих «бюстов» из чёрной пластмассы на красных постаментах. Соответственно, из претендентов выберут 10 человек, которые и станут соавторами этой необычной уличной композиции. Трём из них, которые по признанию жюри предложат наиболее оригинальные и высокохудожественные макеты, выдадут ещё и денежные премии.
Организаторы конкурса предлагают претендентам на право раскрасить пластиковую голову присылать макеты своих творческих решений и анкеты по ссылке. Сделать это можно до 7 сентября включительно. После окончания приёма работ отбором будет заниматься экспертный совет с директором Музея Андеграунда Ольгой Комлевой во главе. А на 14 сентября запланирована сама акция по раскрашиванию пластиковых «бюстов».
К закрытию летнего сезона готовятся и другие мероприятия, включая ди-джей сет от группы «Курара» и выставки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бесплатная информационная прогулка по Уралмашу пройдёт в субботу
21 августа 2024
21 августа 2024
На всю осень закроют улицу Спутников в Екатеринбурге
15 августа 2024
15 августа 2024