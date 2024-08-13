Возрастное ограничение 18+
Бесплатная информационная прогулка по Уралмашу пройдёт в субботу
Фото: Вечерние Ведомости
От проходной Уралмашзавода и до Белой Башни приглашает прогуляться Музей истории Екатеринбурга. Участники прогулки узнают много интересного о жилом районе и об архитектурных объектах, которые встретятся им по пути.
Прогулка стартует от памятника Серго Орджоникидзе на площади Первой Пятилетки. Дальнейших маршрут будет пролегать по бульвару Культуры до Белой башни, а там вывернет на улицу Бакинских Комиссаров. Финишируют гуляющие возле трамвайной остановки «Кировградская». Таким образом, участники шествия примерно за два часа увидят уралмашевский соцгородок и услышат от ведущего прогулки о том, как район зарождался среди леса с землянок и как он постепенно менялся, пополняясь строениями, призванными обеспечить достойную жизнь трудовому люду. Особое место в рассказе займёт биография первого директора УЗТМ Александра Банникова.
Людей за собой по Уралмашу поведёт учёный секретарь Музея истории Екатеринбурга, историк и большой знаток Орджоникидзевского района Евгений Бурденков. В финале он раздаст гуляющим с ним памятные сувениры.
Участником пешеходной экскурсии по Уралмашу можно стать по регистрации на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Прогулка стартует от памятника Серго Орджоникидзе на площади Первой Пятилетки. Дальнейших маршрут будет пролегать по бульвару Культуры до Белой башни, а там вывернет на улицу Бакинских Комиссаров. Финишируют гуляющие возле трамвайной остановки «Кировградская». Таким образом, участники шествия примерно за два часа увидят уралмашевский соцгородок и услышат от ведущего прогулки о том, как район зарождался среди леса с землянок и как он постепенно менялся, пополняясь строениями, призванными обеспечить достойную жизнь трудовому люду. Особое место в рассказе займёт биография первого директора УЗТМ Александра Банникова.
Людей за собой по Уралмашу поведёт учёный секретарь Музея истории Екатеринбурга, историк и большой знаток Орджоникидзевского района Евгений Бурденков. В финале он раздаст гуляющим с ним памятные сувениры.
Участником пешеходной экскурсии по Уралмашу можно стать по регистрации на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
13 августа 2024
13 августа 2024
Китайский язык набирает популярность в Екатеринбурге
18 августа 2024
18 августа 2024