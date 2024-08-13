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Документалки про Ахматову, Солженицыну и Галича покажут в Ельцин Центра
Фото: Вечерние Ведомости
Киноклуб Ельцин Центра объявил об открытии нового сезона. И первым событием его станет показ документальных фильмов режиссёра Елены Якович.
Каждый из трёх фильмов, запланированных в рамках цикла, посвящён личности легендарной. В первом из них Наталия Солженицына рассказывает о своём знакомстве с русским писателем, о совместной жизни с ним, об их вынужденном отъезде из Советского Союза. В основу второго легли редкие архивные съёмки с похорон Анны Ахматовой. Помимо этого, о великой поэтессе в фильме рассказывает Анна Каминская, которую иначе, как приёмной внучкой Ахматовой и не называли. Герой третьего фильма — Александр Галич. Зритель увидит «запрещённого» автора-исполнителя в редких кадрах любительской кинохроники.
Фильмы документалистки Елены Якович в Екатеринбурге будут показывать на протяжении трёх дней. Фильм «Наталия Солженицына. Встреча» запланирован на 24 августа, кинолента «Анна Ахматова. Вечное присутствие» — на 25 августа, а «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» будет демонстрироваться вечером 26 августа. Перед сеансами Елена Якович представит свои работы, а после показа зрители смогут обсудить с ней увиденное.
Показы фильмов бесплатные, зарегистрироваться на официальном сайте Ельцин Центра.
Каждый из трёх фильмов, запланированных в рамках цикла, посвящён личности легендарной. В первом из них Наталия Солженицына рассказывает о своём знакомстве с русским писателем, о совместной жизни с ним, об их вынужденном отъезде из Советского Союза. В основу второго легли редкие архивные съёмки с похорон Анны Ахматовой. Помимо этого, о великой поэтессе в фильме рассказывает Анна Каминская, которую иначе, как приёмной внучкой Ахматовой и не называли. Герой третьего фильма — Александр Галич. Зритель увидит «запрещённого» автора-исполнителя в редких кадрах любительской кинохроники.
Фильмы документалистки Елены Якович в Екатеринбурге будут показывать на протяжении трёх дней. Фильм «Наталия Солженицына. Встреча» запланирован на 24 августа, кинолента «Анна Ахматова. Вечное присутствие» — на 25 августа, а «Александр Галич. Навсегда отстегните ремни» будет демонстрироваться вечером 26 августа. Перед сеансами Елена Якович представит свои работы, а после показа зрители смогут обсудить с ней увиденное.
Показы фильмов бесплатные, зарегистрироваться на официальном сайте Ельцин Центра.
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13 августа 2024
13 августа 2024