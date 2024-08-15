Возрастное ограничение 18+
Белинка играет с читателями «Телеграма» в викторины
Фото: Вечерние Ведомости
Любопытную традицию завели администраторы телеграм-канала Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского. Почти каждый день они задают читателям загадки на литературные или окололитературные темы.
В викторинах от Белинки нет ни объявления победителей, ни призов. Авторы загадок даже интригу долго не держат — дают отгадки в следующем же посте. Тем не менее, нововведение оказалось увлекательным и познавательным. Сегодня, например, библиотека спросила у пользователей «телеги» про советского художника-баталиста Ивана Владимирова, а точнее про то, обложку какой книг проиллюстрировали нарисованным им плакатом. В другой день по цитате из романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе» нужно было угадать, о каком журнале в ней шла речь.
Вопросы-цитаты, в которых приводится описание чего-либо из литературного произведения и требуется угадать, что же именно описывалось, в библиотечных викторинах оказываются самыми интересными и познавательными. Ведь они напоминают сразу и о книге, из которой взят фрагмент, и об объекте (или человеке), которого цитата описывает.
При том, что в телеграм-канале Белинки можно не только узнать о ближайших её мероприятиях, но и вот так интеллектуально поиграть, подписчиков у него крайне мало — недотягивает и до тысячи. И это, конечно, большое упущение со стороны уральских любителей чтения.
В викторинах от Белинки нет ни объявления победителей, ни призов. Авторы загадок даже интригу долго не держат — дают отгадки в следующем же посте. Тем не менее, нововведение оказалось увлекательным и познавательным. Сегодня, например, библиотека спросила у пользователей «телеги» про советского художника-баталиста Ивана Владимирова, а точнее про то, обложку какой книг проиллюстрировали нарисованным им плакатом. В другой день по цитате из романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе» нужно было угадать, о каком журнале в ней шла речь.
Вопросы-цитаты, в которых приводится описание чего-либо из литературного произведения и требуется угадать, что же именно описывалось, в библиотечных викторинах оказываются самыми интересными и познавательными. Ведь они напоминают сразу и о книге, из которой взят фрагмент, и об объекте (или человеке), которого цитата описывает.
При том, что в телеграм-канале Белинки можно не только узнать о ближайших её мероприятиях, но и вот так интеллектуально поиграть, подписчиков у него крайне мало — недотягивает и до тысячи. И это, конечно, большое упущение со стороны уральских любителей чтения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первоуральской теплоснабжающей компании приходится платить горожанам за каждый день без горячей воды
16 августа 2024
16 августа 2024
В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line
18 августа 2024
18 августа 2024
«Чайф» озвучил объявления для екатеринбургского метро
12 августа 2024
12 августа 2024