В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В рамках международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге обновили и расширили маршрут Street art line, добавив новые произведения и улучшив навигацию для пешеходов и пользователей электросамокатов. Об этом сообщается в социальных сетях фестиваля.Street art line — это пешеходный маршрут, который с 2020 года объединяет арт-объекты "Стенограффии". В этом году, при поддержке сервиса шеринга самокатов Whoosh, линия была продлена и обновлена, а её яркий жёлто-оранжевый цвет теперь направляет горожан и туристов к новым точкам уличного искусства. Маршрут охватит ещё больше знаковых мест, включая новые работы, созданные в рамках юбилейного, пятнадцатого сезона фестиваля.Уже сейчас по маршруту проходят бесплатные экскурсии, на которых гиды рассказывают об истории и значении каждого арт-объекта. В скором времени можно будет познакомиться с уличным искусством города и с электросамокатов — Whoosh планирует запуск экскурсий на двух колёсах по обновлённой линии.