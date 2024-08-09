В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме

«Музейный комплекс — это не просто музей, это современная мультикультурная площадка, на которой проходят мероприятия федерального и международного уровня — автоспортивные, культурные и музыкальные события. Музейный комплекс как площадка соответствует высоким стандартам мероприятий международного уровня».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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