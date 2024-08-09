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В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
Фото: Музей автомобильной техники
Музей автомобильной техники в Верхней Пышме станет площадкой официального открытия Международной недели моды. В понедельник, 19 августа, среди экспонатов на колёсах замелькают красочные наряды.
Точное место церемонии открытия Международной недели моды UF LAB — зал четвёртого этажа Музейного комплекса в соседней с Екатеринбургом Верхней Пышмой. Разумеется, главным действием открытия будет показы мод российских и международных дизайнеров. На UF GALA заявлены коллекции от Ruban (Москва), MAXHOSA AFRICA (ЮАР) и Yuliya Skalatskaya (Екатеринбург). Зрелище обещает очень стильным: красивые модели в модных одеждах будут дефилировать среди экспонатов музея — ретроавтомобилей. Для тех, кто очень хочет полюбоваться на это, но не сможет побывать в этот день в Верхней Пышме, будет организована онлайн-трансляция церемонии открытия.
Как это принято у фестивалей, смотров и недель мод, программа так насыщена, что начнётся раньше официального открытия. В Верхней Пышме оно запланировано на 6 часов вечера, а в Екатеринбурге уже с 9 часов утра будут проходить шоурумы, модные показы и деловые встречи представителей мировой моды. Основные площадки Недели, помимо верхнепышминского Музейного комплекса — Ельцин Центр, галерея Синара Арт, креативный кластер «ДОМНА», торговый центр «Покровский пассаж».
Поясняя, почему именно Музейный комплекс в Верхней Пышме выбран местом открытия Недели моды UF LAB, его исполнительный директор Елена Филатова сказала:
Международная неделя моды UF LAB — одно из ключевых событий проекта U’FASHION, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов. В этом году неделя моды UF LAB в Екатеринбурге пройдёт с 19 по 23 августа.
Точное место церемонии открытия Международной недели моды UF LAB — зал четвёртого этажа Музейного комплекса в соседней с Екатеринбургом Верхней Пышмой. Разумеется, главным действием открытия будет показы мод российских и международных дизайнеров. На UF GALA заявлены коллекции от Ruban (Москва), MAXHOSA AFRICA (ЮАР) и Yuliya Skalatskaya (Екатеринбург). Зрелище обещает очень стильным: красивые модели в модных одеждах будут дефилировать среди экспонатов музея — ретроавтомобилей. Для тех, кто очень хочет полюбоваться на это, но не сможет побывать в этот день в Верхней Пышме, будет организована онлайн-трансляция церемонии открытия.
Как это принято у фестивалей, смотров и недель мод, программа так насыщена, что начнётся раньше официального открытия. В Верхней Пышме оно запланировано на 6 часов вечера, а в Екатеринбурге уже с 9 часов утра будут проходить шоурумы, модные показы и деловые встречи представителей мировой моды. Основные площадки Недели, помимо верхнепышминского Музейного комплекса — Ельцин Центр, галерея Синара Арт, креативный кластер «ДОМНА», торговый центр «Покровский пассаж».
Поясняя, почему именно Музейный комплекс в Верхней Пышме выбран местом открытия Недели моды UF LAB, его исполнительный директор Елена Филатова сказала:
«Музейный комплекс — это не просто музей, это современная мультикультурная площадка, на которой проходят мероприятия федерального и международного уровня — автоспортивные, культурные и музыкальные события. Музейный комплекс как площадка соответствует высоким стандартам мероприятий международного уровня».
Международная неделя моды UF LAB — одно из ключевых событий проекта U’FASHION, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов. В этом году неделя моды UF LAB в Екатеринбурге пройдёт с 19 по 23 августа.
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