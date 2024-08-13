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Над чем смеялись кинозрители в эпоху «Великого Немого» покажет Ельцин Центр
Фрагмент афиши фильма «Игра без риска»
Чарли Чаплин, да Бастер Китон — вот, пожалуй, единственные звёзды кинокомедий, которые до сих пор памятны широкой зрительской массе. Остальных припомнят, разве что, киноведы. Меж тем, среди забытых актёров эпохи «Великого Немого» было много и других талантливых комиков, чьи фильмы и в 21 веке способны насмешить хитроумными «гэгами» и поразить воображение невероятными трюками.
Один из забытых шедевров почти столетнего возраста можно будет увидеть в Екатеринбурге благодаря Ельцин Центру. Фильм называется «Игра без риска», а главную роль в нём исполнил Монти Бэнкс, который в своё время был без малого так же популярен, как упомянутые выше «короли комедии».
Вообще-то, Марио Бьянки родился в Италии, но в молодости переехал в США, где и стал кинозвездой. По существовавшему тогда среди американских комиков правилу, он создал себе определённый типаж и играл, преимущественно, удачливых бездельников, попадающих в разные передряги, но неизменно выходящих из них победителями. Среди самых популярных фильмов с участием Монти Бэнкса (такой творческий псевдоним взял себе эмигрант) — «Летающее счастье», «С первым апреля!», «Лошадиная обувка» и, конечно, «Игра без риска».
«Игру без риска» снял в 1927 году режиссёр Джозеф Хэнабери. По сюжету, банда злодеев преследуют девушку, которая прячется в поезде. Герой Монти Бэнкса должен спасти свою любимую, но в этом ему мешают не только бандиты, но и «сбежавший» поезд, а также масса других опасностей. Незамысловатый сюжет полностью компенсируют головокружительные трюки, связанные с погонями и мчащимся без управления поездом.
В Ельцин Центре покажут восстановленную версию фильма. А перед показом о Монти Бэнксе, комедиях «Великого Немого» и о реставрационных работах над фильмом «Игра без риска» расскажет историк кино и киноархивист Тамара Шведюк. Лекция и киносеанс запланированы на 19 августа. Начало в половине восьмого вечера. Вход в кинозал Ельцин Центра бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте.
Один из забытых шедевров почти столетнего возраста можно будет увидеть в Екатеринбурге благодаря Ельцин Центру. Фильм называется «Игра без риска», а главную роль в нём исполнил Монти Бэнкс, который в своё время был без малого так же популярен, как упомянутые выше «короли комедии».
Вообще-то, Марио Бьянки родился в Италии, но в молодости переехал в США, где и стал кинозвездой. По существовавшему тогда среди американских комиков правилу, он создал себе определённый типаж и играл, преимущественно, удачливых бездельников, попадающих в разные передряги, но неизменно выходящих из них победителями. Среди самых популярных фильмов с участием Монти Бэнкса (такой творческий псевдоним взял себе эмигрант) — «Летающее счастье», «С первым апреля!», «Лошадиная обувка» и, конечно, «Игра без риска».
«Игру без риска» снял в 1927 году режиссёр Джозеф Хэнабери. По сюжету, банда злодеев преследуют девушку, которая прячется в поезде. Герой Монти Бэнкса должен спасти свою любимую, но в этом ему мешают не только бандиты, но и «сбежавший» поезд, а также масса других опасностей. Незамысловатый сюжет полностью компенсируют головокружительные трюки, связанные с погонями и мчащимся без управления поездом.
В Ельцин Центре покажут восстановленную версию фильма. А перед показом о Монти Бэнксе, комедиях «Великого Немого» и о реставрационных работах над фильмом «Игра без риска» расскажет историк кино и киноархивист Тамара Шведюк. Лекция и киносеанс запланированы на 19 августа. Начало в половине восьмого вечера. Вход в кинозал Ельцин Центра бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте.
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В ближайшую субботу в Ельцин Центр сложнее будет попасть
13 августа 2024
13 августа 2024