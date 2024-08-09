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Народная артистка РФ поздравит в Екатеринбурге поклонников Пушкина с юбилеем поэта
Фото: ТЮЗ / тюз.екатеринбург.рф
Уже завтра, 14 августа, в Екатеринбурге на сцене Камерного театра выступит народная артистка Российской Федерации, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Светлана Замараева. Её выступление будет посвящено 225-летию Александра Пушкина.
Светлана Замараева на сцене Камерного театра прочтёт известное пушкинское произведение «Метель» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», написанное в 1830 году. Аккомпанементом её выступлению послужат мелодии прославленного русского композитора Георгия Свиридова. Начнётся изысканное действо в семь часов вечера и продлится около 60 минут. Билеты можно приобрести онлайн.
Светлана Замараева — выпускница Свердловского театрального института и долгие годы — актриса Театра юного зрителя. Участвовала в таких известных постановках, как «Алиса в Зазеркалье», «Ля Бемоль», «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии». Трижды получала престижную театральную премию «Браво» — за роли в спектаклях «Дневник Анны К.» и «Укрощение строптивой» и «Без вины виноватые». Снималась в фильмах «К вам пришёл ангел» и «Похищение воробья».
Светлана Замараева на сцене Камерного театра прочтёт известное пушкинское произведение «Метель» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», написанное в 1830 году. Аккомпанементом её выступлению послужат мелодии прославленного русского композитора Георгия Свиридова. Начнётся изысканное действо в семь часов вечера и продлится около 60 минут. Билеты можно приобрести онлайн.
Светлана Замараева — выпускница Свердловского театрального института и долгие годы — актриса Театра юного зрителя. Участвовала в таких известных постановках, как «Алиса в Зазеркалье», «Ля Бемоль», «Житие и страдание преподобной мученицы Февронии». Трижды получала престижную театральную премию «Браво» — за роли в спектаклях «Дневник Анны К.» и «Укрощение строптивой» и «Без вины виноватые». Снималась в фильмах «К вам пришёл ангел» и «Похищение воробья».
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