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С днём рождения поздравят старинную башню в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
В воскресенье, 11 августа, в Екатеринбурге отметят день рождения Башни на Плотинке, которая давно стала одним из самых узнаваемых символов уральской столицы! В качестве «подарка» в этот день пройдёт большой «башенный» фестиваль.
Главным организатором Фестиваля Водонапорной башни на Плотинке выступает Музей истории Екатеринбурга. Со свойственной его сотрудникам креативностью, составлена и фестивальная программа: насыщенная, рассчитанная на весь воскресный день. Первым пунктом программы станут две экскурсии — одна по самой башенке, а вторая — по её окрестностям. Обе стартуют в полдень, а чтобы стать участником обеих, лучше начать с экскурсии «Романтические истории Екатеринбурга», поскольку по башням экскурсантов поведут ещё два раза за день — в три часа дня и в пять часов вечера.
Помимо экскурсий, фестивальная программа содержит квест «Хранитель ключей», лекцию стилиста Любови Шокуровой про старинные подвенечные платья, выступления уральских поэтов и несколько концертов, на одном из которых отыграет коллектив «ФолкЪ-ТолкЪ», а на другом споёт «Хор Мажор».
Многие из мероприятий фестиваля бесплатны, за другие нужно будет заплатить. О ценах и фестивальном расписании — на сайт Музея истории Екатеринбурга.
Главным организатором Фестиваля Водонапорной башни на Плотинке выступает Музей истории Екатеринбурга. Со свойственной его сотрудникам креативностью, составлена и фестивальная программа: насыщенная, рассчитанная на весь воскресный день. Первым пунктом программы станут две экскурсии — одна по самой башенке, а вторая — по её окрестностям. Обе стартуют в полдень, а чтобы стать участником обеих, лучше начать с экскурсии «Романтические истории Екатеринбурга», поскольку по башням экскурсантов поведут ещё два раза за день — в три часа дня и в пять часов вечера.
Помимо экскурсий, фестивальная программа содержит квест «Хранитель ключей», лекцию стилиста Любови Шокуровой про старинные подвенечные платья, выступления уральских поэтов и несколько концертов, на одном из которых отыграет коллектив «ФолкЪ-ТолкЪ», а на другом споёт «Хор Мажор».
Многие из мероприятий фестиваля бесплатны, за другие нужно будет заплатить. О ценах и фестивальном расписании — на сайт Музея истории Екатеринбурга.
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