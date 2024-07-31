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В Екатеринбурге назвали победителей третьего кинофестиваля «Одна шестая»

00.19 Четверг, 8 августа 2024
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Доме кино прошла церемония закрытия кинофестиваля «Одна шестая». Фестиваль проходил в Екатеринбурге на разных площадках – в кинотеатре Космос, парке им. Маяковского, Доме кино и Свердловской киностудии.

Победителями фестиваля этого года стали:

  • Лучший национальный неигровой дебют «Мой друг Сега»

  • Лучший актерский ансамбль «78 дней» (Сербия)

  • Лучший зарубежный игровой дебют «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Иран)

  • Лучший зарубежный неигровой дебют «Реквием по племени» (Иран)

  • Лучшая операторская работа «Мой друг Сега»

  • Диплом за эстетику «Край ночи»

  • Лучший дебют на фестивале: режиссер и сценарист Анна Веселова

  • Гран-при неигрового конкурса фильм «Тайна имени»

  • Гран-при игрового конкурса фильм «Город ветра» (Монголия)

  • Приз зрительских симпатий фильм «ЮДИ: Танец в темноте».

  • Диплом «Кино, которое делает нас добрее» «Мы втроем» (Израиль)

  • Гран-при неигрового конкурса «Тайна имени» (Иран)

  • Спецприз жюри за лучший актерский дебют Эшал Фатима («Элемент Ясмины»)

  • Спецприз жюри за лучшую операторскую работу в игровом фильме «Кукушка»

  • Спецприз жюри «Один из четырех» (Китай)

  • Лучший фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Во время церемонии закрытия фестиваля прошёл предпремьерный показ фильма «Рыжий» про жизнь и судьбу уральского поэта Бориса Рыжего (фильм выйдет во всех кинотеатрах 12 сентября 2024 года).

Фестиваль проходил в третий раз, мероприятия проходили в течении недели со 2 по 7 июля. В рамках фестиваля были как кинопоказы, так и встречи со сценаристами и режиссёрами, а на церемонию открытия приехали актёры Павел Деревянко, Михаил Тройник и Катерина Беккер.

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Максим Ефремов © Вечерние ведомости


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20:53 Трагически обрушившийся дом в Нижнем Тагиле собираются доломать
20:31 Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы
20:05 У Белинки сменился директор
19:28 Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области
19:06 Легендарная Ирбитская ярмарка откроет торговые ряды через несколько дней
18:40 Подмосковные полицейские сорвали крупную поставку для екатеринбургских наркоманов
17:52 Свердловчане смогут отдохнуть от дождей
17:40 Мастера газовой службы, обслуживавшей обрушившийся дом в Нижней Тагиле, отправили под домашний арест
17:24 За последние полгода в Кольцово поступало 25 ложных сообщений о минировании
16:39 Ученые Пермского политеха и Балтийского университета определили лучшую технологию получения биотоплива
16:39 В Свердловской области обнаружился «фантомный» производитель животноводческой продукции
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15:34 Алексей Орлов пообещал Новокольцовскому детский сад и образовательный центр
14:50 Поездка подружек с водителем без прав в Сысертском районе закончилась серьёзным ДТП
14:17 На Уралмаше двухлетний мальчик попытался достать игрушку и выпал из окна
13:49 В Екатеринбурге тушат пожар в многоэтажке на Самолётной
13:11 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам предъявили обвинение
12:58 Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой
11:25 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об избиении екатеринбуржца
11:08 Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
10:37 Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
10:04 В Дегтярске пожилому водителю стало плохо, и он врезался в дерево
09:33 Почти на три месяца закроют улицу Уральских рабочих в Екатеринбурге
08:50 В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик
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