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В Екатеринбурге назвали победителей третьего кинофестиваля «Одна шестая»
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Доме кино прошла церемония закрытия кинофестиваля «Одна шестая». Фестиваль проходил в Екатеринбурге на разных площадках – в кинотеатре Космос, парке им. Маяковского, Доме кино и Свердловской киностудии.
Победителями фестиваля этого года стали:
Во время церемонии закрытия фестиваля прошёл предпремьерный показ фильма «Рыжий» про жизнь и судьбу уральского поэта Бориса Рыжего (фильм выйдет во всех кинотеатрах 12 сентября 2024 года).
Фестиваль проходил в третий раз, мероприятия проходили в течении недели со 2 по 7 июля. В рамках фестиваля были как кинопоказы, так и встречи со сценаристами и режиссёрами, а на церемонию открытия приехали актёры Павел Деревянко, Михаил Тройник и Катерина Беккер.
Победителями фестиваля этого года стали:
- Лучший национальный неигровой дебют «Мой друг Сега»
- Лучший актерский ансамбль «78 дней» (Сербия)
- Лучший зарубежный игровой дебют «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Иран)
- Лучший зарубежный неигровой дебют «Реквием по племени» (Иран)
- Лучшая операторская работа «Мой друг Сега»
- Диплом за эстетику «Край ночи»
- Лучший дебют на фестивале: режиссер и сценарист Анна Веселова
- Гран-при неигрового конкурса фильм «Тайна имени»
- Гран-при игрового конкурса фильм «Город ветра» (Монголия)
- Приз зрительских симпатий фильм «ЮДИ: Танец в темноте».
- Диплом «Кино, которое делает нас добрее» «Мы втроем» (Израиль)
- Гран-при неигрового конкурса «Тайна имени» (Иран)
- Спецприз жюри за лучший актерский дебют Эшал Фатима («Элемент Ясмины»)
- Спецприз жюри за лучшую операторскую работу в игровом фильме «Кукушка»
- Спецприз жюри «Один из четырех» (Китай)
- Лучший фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Во время церемонии закрытия фестиваля прошёл предпремьерный показ фильма «Рыжий» про жизнь и судьбу уральского поэта Бориса Рыжего (фильм выйдет во всех кинотеатрах 12 сентября 2024 года).
Фестиваль проходил в третий раз, мероприятия проходили в течении недели со 2 по 7 июля. В рамках фестиваля были как кинопоказы, так и встречи со сценаристами и режиссёрами, а на церемонию открытия приехали актёры Павел Деревянко, Михаил Тройник и Катерина Беккер.
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