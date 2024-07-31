В Екатеринбурге назвали победителей третьего кинофестиваля «Одна шестая»

Лучший национальный неигровой дебют «Мой друг Сега»





Лучший актерский ансамбль «78 дней» (Сербия)





Лучший зарубежный игровой дебют «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Иран)





Лучший зарубежный неигровой дебют «Реквием по племени» (Иран)





Лучшая операторская работа «Мой друг Сега»





Диплом за эстетику «Край ночи»





Лучший дебют на фестивале: режиссер и сценарист Анна Веселова





Гран-при неигрового конкурса фильм «Тайна имени»





Гран-при игрового конкурса фильм «Город ветра» (Монголия)





Приз зрительских симпатий фильм «ЮДИ: Танец в темноте».





Диплом «Кино, которое делает нас добрее» «Мы втроем» (Израиль)





Гран-при неигрового конкурса «Тайна имени» (Иран)





Спецприз жюри за лучший актерский дебют Эшал Фатима («Элемент Ясмины»)





Спецприз жюри за лучшую операторскую работу в игровом фильме «Кукушка»





Спецприз жюри «Один из четырех» (Китай)





Лучший фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Максим Ефремов © Вечерние ведомости

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В Доме кино прошла церемония закрытия кинофестиваля «Одна шестая». Фестиваль проходил в Екатеринбурге на разных площадках – в кинотеатре Космос, парке им. Маяковского, Доме кино и Свердловской киностудии.Победителями фестиваля этого года стали:Во время церемонии закрытия фестиваля прошёл предпремьерный показ фильма «Рыжий» про жизнь и судьбу уральского поэта Бориса Рыжего (фильм выйдет во всех кинотеатрах 12 сентября 2024 года).Фестиваль проходил в третий раз, мероприятия проходили в течении недели со 2 по 7 июля. В рамках фестиваля были как кинопоказы, так и встречи со сценаристами и режиссёрами, а на церемонию открытия приехали актёры Павел Деревянко, Михаил Тройник и Катерина Беккер.