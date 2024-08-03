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В августе в Екатеринбурге пройдёт «Август»
Фото: ВК-страница фестиваля /
Менее недели остаётся до городского фестиваля авторской песни «Август». Он пройдёт в Екатеринбурге в ближайшую субботу, 10 августа.
Однодневный фестиваль авторской песни имени Е. Липовича традиционно соберёт вместе авторов-исполнителей Екатеринбурга и предложит им помериться талантами в песенном конкурсе. Мероприятие пройдёт в уральской столице в 14 уже раз и вновь подтвердит своё название «Август» тем, что организуется в последний месяц лета. И конкурсная часть будет не единственным пунктом в фестивальной программе. Ближе к вечеру состоится концерт гостей слёта и лауреатов прошлых лет. Он плавно перетечёт в концерт главной звезды феста нынешнего года Алексея Брунова из Санкт-Петербурга.
Основной площадкой «Августа» станет зал Камерного театра на улице Пролетарской. А конкурсные выступления будут вынесены на свежий воздух. Вход на концерты и прослушивания конкурсантов бесплатный. Открытие фестиваля намечено на три часа субботнего дня.
К слову, Евгений Липович, упомянутый в полном наименовании фестиваля «Август», — чиновник, а не бард, как может подумать несведущий человек. Он шесть лет занимал должность заместителя главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Вместе с этим, именно Липович стоял у истоков у легендарного фестиваля «Знаменка» и к организации самого первого «Августа» тоже имел непосредственное отношение. Именно поэтому после его преждевременной смерти в 2018 году решено было присвоить фестивалю его имя.
Однодневный фестиваль авторской песни имени Е. Липовича традиционно соберёт вместе авторов-исполнителей Екатеринбурга и предложит им помериться талантами в песенном конкурсе. Мероприятие пройдёт в уральской столице в 14 уже раз и вновь подтвердит своё название «Август» тем, что организуется в последний месяц лета. И конкурсная часть будет не единственным пунктом в фестивальной программе. Ближе к вечеру состоится концерт гостей слёта и лауреатов прошлых лет. Он плавно перетечёт в концерт главной звезды феста нынешнего года Алексея Брунова из Санкт-Петербурга.
Основной площадкой «Августа» станет зал Камерного театра на улице Пролетарской. А конкурсные выступления будут вынесены на свежий воздух. Вход на концерты и прослушивания конкурсантов бесплатный. Открытие фестиваля намечено на три часа субботнего дня.
К слову, Евгений Липович, упомянутый в полном наименовании фестиваля «Август», — чиновник, а не бард, как может подумать несведущий человек. Он шесть лет занимал должность заместителя главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Вместе с этим, именно Липович стоял у истоков у легендарного фестиваля «Знаменка» и к организации самого первого «Августа» тоже имел непосредственное отношение. Именно поэтому после его преждевременной смерти в 2018 году решено было присвоить фестивалю его имя.
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