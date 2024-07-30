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Подростков с Химмаша поучат короткой поэзии
Иллюстрация: Антон Каптелов & AI
Мастерскую короткого текста запускают для подростков две уральские художницы, две Кати —Юшкевич и Червонных. По их задумке, ребят и девчат от 14 до 18 лет поучат работать с короткими поэтическими текстами.
Старт работы мастерской короткого текста запланирован на 9 августа. В этот день состоится первая встреча двух художниц с начинающими поэтами. Все вместе они разберут уже существующие стихи — от четверостиший из классической литературы до строчек из рэп-песен, — как поясняет телеграм-канал «ЕКатарсис». Заодно две Кати расскажут, как используется рифмованный текст в произведениях уличного искусства.
Пока что проект территориально привязан к екатеринбургскому микрорайону Химмаш. Здесь же состоятся встречи участников мастерской и их прогулки с изучением городской среды, многие объекты которой в будущем могут стать «полотнами» для уличных художников. По задумке организаторов (а за двумя художницами стоит паблик-арт программа «ЧО»), мастерская продлится до 28 августа. Результатом её станет музыкальный сборник из песен, сочинённых химмашевскими подростками. Названия треков планируется использовать в паблик-арт объектах.
Для того, чтобы вписаться в мастерскую, необходимо до 5 августа пройти регистрацию.
Старт работы мастерской короткого текста запланирован на 9 августа. В этот день состоится первая встреча двух художниц с начинающими поэтами. Все вместе они разберут уже существующие стихи — от четверостиший из классической литературы до строчек из рэп-песен, — как поясняет телеграм-канал «ЕКатарсис». Заодно две Кати расскажут, как используется рифмованный текст в произведениях уличного искусства.
Пока что проект территориально привязан к екатеринбургскому микрорайону Химмаш. Здесь же состоятся встречи участников мастерской и их прогулки с изучением городской среды, многие объекты которой в будущем могут стать «полотнами» для уличных художников. По задумке организаторов (а за двумя художницами стоит паблик-арт программа «ЧО»), мастерская продлится до 28 августа. Результатом её станет музыкальный сборник из песен, сочинённых химмашевскими подростками. Названия треков планируется использовать в паблик-арт объектах.
Для того, чтобы вписаться в мастерскую, необходимо до 5 августа пройти регистрацию.
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