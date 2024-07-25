На реставрацию здания бывшего ДК УЗТМ готовы потратить 2 миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На сайте госзакупок появился проект по сохранению объекта культурного наследия на Уралмаше — здания «Фабрики-кухни», — заметил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Предложенная оплата работ — 2 миллиона рублей.Изначальное спроектированное, как фабрика-кухня для нужд завода УЗТМ, здание по двойному адресу «бульвар Культуры, 3 / Красных партизан, 9» многим екатеринбуржцам памятно, как старый дом культуры. Оно и сейчас работает пристанищем культурных организаций — центра культуры «Орджоникидзевский» и Екатеринбургской академии современного искусства — при том, что долгие годы находилось в плачевном состоянии. На «нездоровье» дома сказалась общая заброшенность, пожары и подтопления. Большая часть здания немало времени простояла без кровли, прикрытая баннерами.Наконец, несколько лет назад, нашли средства на капитальный ремонт «Фабрики-кухни». На него выделяли 107 миллионов рублей и планировали завершить в 2022 году. На деле же, зданию всё ровно нужны доделки, а то и серьёзные ремонтные работы, осложняющиеся статусом ОКН. После проведённого капремонта открыли только часть большого архитектурного комплекса.Согласно новому лоту на госзакупках, в рамках нового этапа «оздоровления» бывшего уралмашевского ДК планируется корректировка научно-проектной, проектно-сметной документации и проведение историко-культурной экспертизы. В задачу потенциальных исполнителей входит разработка проекта, который позволит усилить фундамент, частично заменить стены и лестницы, заново перекрыть полы. Требуется и обновление инженерных и канализационных систем.К слову, здание уралмашевской «Фабрики-кухни» проектировалось не только советскими архитекторами Валерией Парамоновым и Моисеем Рейшером, но и их немецким коллегой Белой Шефлером, чью жизнь и творчество оборвали сталинские репрессии. Это обстоятельство привлекает международное внимание к уралмашевскому архитектурному объекту, полюбоваться на который неоднократно приезжали делегации из Германии.