Возрастное ограничение 18+
Конкурс на лучший «портрет» водонапорной башни объявили в Екатеринбурге
Фото: Вечерние Ведомости
Фестиваль Водонапорной башни пройдёт в Екатеринбурге менее, чем через две недели. Но первое его мероприятие — конкурс на лучшее фотоизображение главной героини феста — объявлен уже сейчас.
Организацией праздника в честь одного из самых узнаваемых символов уральской столицы занимается Музей истории Екатеринбурга. По задумке, одним из пунктов фестивальной программы стане фотовыставка с изображением Водонапорной башни и её окрестностей. А автором работ этой выставки может попытаться каждый. Для этого нужно лишь запечатлеть старинное сооружение и фото передать туда же, в Башню. До 10 августа (последний день приёма работ) — уйма времени, чтобы сделать это. Выставка же, как и весь фестиваль, состоятся на следующий день, 11 августа.
Помимо фотовыставки на празднике Водонапорной башни планируются экскурсии, квесты и концерты. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Организацией праздника в честь одного из самых узнаваемых символов уральской столицы занимается Музей истории Екатеринбурга. По задумке, одним из пунктов фестивальной программы стане фотовыставка с изображением Водонапорной башни и её окрестностей. А автором работ этой выставки может попытаться каждый. Для этого нужно лишь запечатлеть старинное сооружение и фото передать туда же, в Башню. До 10 августа (последний день приёма работ) — уйма времени, чтобы сделать это. Выставка же, как и весь фестиваль, состоятся на следующий день, 11 августа.
Помимо фотовыставки на празднике Водонапорной башни планируются экскурсии, квесты и концерты. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию