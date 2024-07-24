Бывший екатеринбургский кинотеатр «Салют» станет новым центром творчества для детей и молодежи





— добавляет администрация города Дворец творчества выступает муниципальным координатором олимпиады школьников, участниками которой становится более 270 000 человек в год. Планируется, что учреждение станет «Центром олимпиад» – точкой притяжения участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. На площадке будут реализованы краткосрочные школы подготовки по предметам и образовательные интенсивы для педагогов-наставников,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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«Салют» в Екатеринбурге планируют сделать центром креативного образования для детей и молодежи. Здесь будут проходить спектакли, олимпиады и множество других проектов. Об этом сообщает мэрия города.К началу нового учебного года коллектив центра «Салют» представил обновленный дизайн и концепцию, превращая его в Центр креативного образования. В здании завершены ремонтные работы, подготовлены площадки для образовательной и досуговой деятельности и появилась медиастудия.Кроме того, центр «Салют» станет площадкой для театральных постановок. Детский театр имени Диковского уже опробовал малую сцену, и планируется регулярное проведение спектаклей для детей и подростков.