На Химмаше пройдёт мастерская по созданию коротких текстов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В рамках Районной школы паблик-арта ЧО стартует мастерская короткого текста. Участники будут изучать примеры лаконичных поэтических произведений, узнавать, как работают с текстом уличные художники, и проводить собственные исследования истории Химмаша. В ходе творческих прогулок они соберут материалы для своих текстов, которые затем станут частью паблик-арт объектов в районе.Мастерскую будут вести Катя Юшкевич и Катя Червонных, которые помогут подросткам 14-18 лет погрузиться в процесс создания коротких произведений.Занятия пройдут в Химмаше с 9 по 12 августа в интенсивном формате, а затем по средам вечером и в выходные дни до 28 августа. Участников ждут как офлайн, так и онлайн встречи.