Японский гравёр станет героем лекции в библиотеке Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского продолжает знакомить своих завсегдатаев с видами творчества, отличными от литературных. Например, с изобразительным искусством — через серию лекций.Героем очередной лекции из цикла об изобразительном искусстве мира станет японец, живший во второй половине 18-го века и первой половине века 19-го. Кацусика Хокусай — наиболее известный для западного человека японский художник и гравёр. Его работы видели даже те, кто совершенно не увлечены восточным искусством. Рисунки в разработанном самим Хокусаем стиле «суримоно» частенько используются в качестве иллюстраций в журналах, при оформлении книг.В Белинке расскажет о Кацусике Хокусае художник и популяризатор искусств Надежда Маценко. Свою лекцию она назвала «Хокусай: точка зрения» и, в частности, расскажет о характерных особенностях графических работ японца, любившего изображать бушующие океаны, гористые пейзажи, причудливые, «ломанные» портреты своих современников. Лекция состоится в первый день августа, в актовом зале основного здания библиотеки. Начнётся она в половине седьмого вечера. Вход свободный.