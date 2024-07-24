В Невьянске устроят световое шоу в честь годовщины основания наклонной башни

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Большой праздник в честь «дня рождения» наклонной башни в Невьянске пройдет 3 августа.В честь праздника достопримечательности будет организована ярмарка, мастер-классы, концерт популярной в 90-е годы группы «Дюна». Закончится праздник световым шоу на башне.Башня построена в 1725 году по приказу Демидова, строили ее четыре года как фамильную башню. В разное время башню использовали как колокольню, сторожевой пункт, заводского архив, лабораторию и даже местом заключения преступников.