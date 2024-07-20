Растущий организм города станет героем новой выставки в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего несколько дней осталось до открытия выставки под названием «Растущий организм. Город как конструктор». Приглашают на неё в «Дом Качки» — основное здание Музея истории Екатеринбурга, что на улице Карла Либкнехта.Экспозиция откроется в Доме Качки в эту пятницу, 26 июля. Взору посетителей предстанут архивные фотографии в жанре из фондов Музея истории Екатеринбурга, фотодокументация перестроек и современные фотографии работы Евгения Комолова. Соседство архивных и современных изображений позволит сравнить, как выглядели те или иные точки Екатеринбурга в прошлом и как они выглядят сейчас.Необычное название выставки — «Растущий организм. Город как конструктор» — символизирует постоянно разрастающуюся городскую ткань. В процессе непрекращающихся трансформаций старые дома и сооружения исчезают, разрушаются, но не всегда бесследно. Яркий пример — советская строительная практика 1920-30-х годов. Усадьбы на центральных городских улицах — Главном проспекте, улице Пушкинской, Тургеневской и прочих — в ходе строительного бума периода существования Уральской области зачастую не сносились, но включались в состав новых построек, надстраивались и перестраивались, — рассказывают о сути выставки сотрудники Музея истории Екатеринбурга.Выставка, которая покажет облик города в различные десятилетия, будет доступна по входным билетам в музей. Ожидается, что открыта она будет до 7 октября.