Концерт с терменвоксом в Екатеринбурге: редкий инструмент в руках правнука изобретателя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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3 августа в Летнем театре Парка Маяковского пройдет бесплатный концерт, где можно будет услышать уникальный инструмент — терменвокс.Гости фестиваля науки «Кстати» смогут насладиться виртуозной игрой Петра Термена. Он не только является ведущим исполнителем на терменвоксе, но и руководит Школой терменвокса, продолжая наследие своего знаменитого прадеда, изобретателя инструмента.Помимо музыкальной части, Пётр поделится с публикой увлекательными историями о терменвоксе, его создании и эволюции, а также о современных возможностях этого загадочного инструмента. Начало мероприятия запланировано на 19:00, и хотя вход бесплатный, потребуется предварительная регистрация.