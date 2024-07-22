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В Екатеринбурге пройдет open-air фестиваль ВНИЗ совмество с приютом «Надин Ковчег»
Фото: Вечерние ведомости
27 июля одна из локаций в Екатеринбурге станет площадкой для 15-часового музыкального фестиваля под открытым небом. Фестиваль ВНИЗ обещает разнообразие жанров: от хип-хопа до рока и электроники, представленных артистами Урала.
Организаторы сохранили интригу и раскроют место проведения лишь за день до события, опубликовав информацию в соцсетях ВКонтакте и Telegram. Помимо музыкальной программы, гостей фестиваля ожидает множество дополнительных активностей: вкусная еда и напитки от бара Мизантроп, подвижные игры, возможность сделать татуировку и обновить гардероб.
Особенностью фестиваля станет его dog-friendly формат — посетители могут приходить с домашними питомцами и внести пожертвование в поддержку приюта «Надин Ковчег». Начало мероприятия в 17:00, и оно продлится до самого утра. Вход платный.
Организаторы сохранили интригу и раскроют место проведения лишь за день до события, опубликовав информацию в соцсетях ВКонтакте и Telegram. Помимо музыкальной программы, гостей фестиваля ожидает множество дополнительных активностей: вкусная еда и напитки от бара Мизантроп, подвижные игры, возможность сделать татуировку и обновить гардероб.
Особенностью фестиваля станет его dog-friendly формат — посетители могут приходить с домашними питомцами и внести пожертвование в поддержку приюта «Надин Ковчег». Начало мероприятия в 17:00, и оно продлится до самого утра. Вход платный.
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