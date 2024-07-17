Возрастное ограничение 18+
Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге с большими скидками на книги в честь своего юбилея
Иллюстрация: телеграм-канал «Самоцвет»
Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге в честь своего тридцатилетия. Ярмарка стартует 27 июля в «Самоцвете». Первых пришедших ждет 50 фри-дринков, книги будут продаваться со скидкой от 50 до 89 процентов.
На мероприятие будет лекция про историю Ad Marginem, а также издатель Михаил Котомин расскажет об истории отечественного книгоиздания.
Организаторы обещают стендап, викторину и вечеринку с музыкой от диджеев.
На мероприятие будет лекция про историю Ad Marginem, а также издатель Михаил Котомин расскажет об истории отечественного книгоиздания.
Организаторы обещают стендап, викторину и вечеринку с музыкой от диджеев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ради крестного хода в Екатеринбурге перекроют дороги
16 июля 2024
16 июля 2024
Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
23 июля 2024
23 июля 2024