Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге с большими скидками на книги в честь своего юбилея

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Издательство Ad Marginem проведет ярмарку в Екатеринбурге в честь своего тридцатилетия. Ярмарка стартует 27 июля в «Самоцвете». Первых пришедших ждет 50 фри-дринков, книги будут продаваться со скидкой от 50 до 89 процентов.На мероприятие будет лекция про историю Ad Marginem, а также издатель Михаил Котомин расскажет об истории отечественного книгоиздания.Организаторы обещают стендап, викторину и вечеринку с музыкой от диджеев.