У Ирбита появился сайт для знакомства с историей и культурой города





— сообщает команда на сайте

Мы — люди, неравнодушные к нашей истории. В этом проекте мы рассказываем об удивительной архитектуре Ирбита, небольшого города с большим прошлым,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Создатель свердловского digital-агентства «BeaversBrothers» Александр Устинов инициировал проект, который через открытки, постеры и путеводитель знакомит с историей и культурой Ирбита.Александр Устинов вместе с небольшой командой единомышленников разработал детализированный путеводитель по Ирбиту, наполненный описаниями достопримечательностей и легендами, связанными с городом. Также команда создала серию открыток и постеров, которые можно бесплатно скачать и распечатать.