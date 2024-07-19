Возрастное ограничение 18+
У Ирбита появился сайт для знакомства с историей и культурой города
Фото: сайт «ИРБИТ» / oldirbit.ru
Создатель свердловского digital-агентства «BeaversBrothers» Александр Устинов инициировал проект, который через открытки, постеры и путеводитель знакомит с историей и культурой Ирбита.
Александр Устинов вместе с небольшой командой единомышленников разработал детализированный путеводитель по Ирбиту, наполненный описаниями достопримечательностей и легендами, связанными с городом. Также команда создала серию открыток и постеров, которые можно бесплатно скачать и распечатать.
Александр Устинов вместе с небольшой командой единомышленников разработал детализированный путеводитель по Ирбиту, наполненный описаниями достопримечательностей и легендами, связанными с городом. Также команда создала серию открыток и постеров, которые можно бесплатно скачать и распечатать.
Мы — люди, неравнодушные к нашей истории. В этом проекте мы рассказываем об удивительной архитектуре Ирбита, небольшого города с большим прошлым,
— сообщает команда на сайте
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию