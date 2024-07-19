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В Верхней Пышме провели огромный хоровод

14.32 Суббота, 20 июля 2024
Фото: оргкомитет празднования Дня металлурга и Дня города в Верхней Пышме
На День металлурга и День города в Верхней Пышме впервые состоялся фестиваль-конкурс «Хороводы Медной столицы». Кульминацией праздника стал гигантский хоровод, собравший около 700 человек. Об этом рассказал оргкомитет празднования.

В фестивале приняли участие 31 творческий коллектив от предприятий и организаций города. Организаторы отметили: «Минимальное количество участников в каждой команде — 20 человек, поэтому фестиваль «Хороводы Медной столицы» стал одним из самых массовых мероприятий, посвящённых Дню металлурга и Дню города».

Каждая команда представила свой хоровод в одной из номинаций: «Обрядовый хоровод», «Времена года», «Национальный хоровод» и «Трудовой хоровод». Участники через художественные образы, яркие костюмы и отличное настроение рассказывали о металлургическом производстве, национальных традициях, проводили обряды по мотивам сказов Бажова, посвящали в горные мастера и даже устраивали уральскую свадьбу.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по рисованию на деревянных спилах, плетению ковров и созданию брелоков, хэндмейд-ярмарка, конкурс «Семья года». Все желающие могли сфотографироваться с Куприком, талисманом градообразующего предприятия, и самостоятельно отчеканить медную монету с юбилейной символикой.

В завершение фестиваля в каждой номинации были определены победители. Все участники получили дипломы, памятные подарки и сертификаты в торговый центр.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
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