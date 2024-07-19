В Верхней Пышме провели огромный хоровод

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На День металлурга и День города в Верхней Пышме впервые состоялся фестиваль-конкурс «Хороводы Медной столицы». Кульминацией праздника стал гигантский хоровод, собравший около 700 человек. Об этом рассказал оргкомитет празднования.В фестивале приняли участие 31 творческий коллектив от предприятий и организаций города. Организаторы отметили: «Минимальное количество участников в каждой команде — 20 человек, поэтому фестиваль «Хороводы Медной столицы» стал одним из самых массовых мероприятий, посвящённых Дню металлурга и Дню города».Каждая команда представила свой хоровод в одной из номинаций: «Обрядовый хоровод», «Времена года», «Национальный хоровод» и «Трудовой хоровод». Участники через художественные образы, яркие костюмы и отличное настроение рассказывали о металлургическом производстве, национальных традициях, проводили обряды по мотивам сказов Бажова, посвящали в горные мастера и даже устраивали уральскую свадьбу.Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по рисованию на деревянных спилах, плетению ковров и созданию брелоков, хэндмейд-ярмарка, конкурс «Семья года». Все желающие могли сфотографироваться с Куприком, талисманом градообразующего предприятия, и самостоятельно отчеканить медную монету с юбилейной символикой.В завершение фестиваля в каждой номинации были определены победители. Все участники получили дипломы, памятные подарки и сертификаты в торговый центр.