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Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург

20.27 Пятница, 19 июля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге прошёл конкурс для фотографов, которые вышли на улицы уральской столицы, чтобы запечатлеть ещё сохранившиеся образцы деревянного зодчества. Награды победителям раздавали на этой неделе в центре фотографии «Март».

Всего в фотоконкурсе «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие» поучаствовало 29 человек, в основном — студенты и школьники. На суд жюри они прислали более трёхсот снимков, сделанных на улицах города. Из них выбрали по нескольку лучших в четырёх номинациях. В номинации «Екатеринбург – город контрастов» победителем стал студент УрГАХУ Кирилл Саушкин со снимком «Урбанистический пейзаж». В номинации «Угол зрения» получил преподаватель иностранного языка Иван Костин с фотографией «Отражение». В номинации «История в деталях» награду вручили работнику медицинской сферы Полине Подкорытовой, сфотографировавшей деревянный особняк на улице Горького. Кроме того, раздавались спецнаграды, вне номинаций.

Фотоконкурс «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие» проводил Гуманитарный университет при поддержке Благотворительного фонда «Синара». По словам куратора центра фотографии «Март» Артёма Берковича, который был одним из членов жюри, деревянная архитектура в Екатеринбурге исчезает, осталось всего четыре десятка зданий, а потому такой конкурс важен для города и его жителей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:27 Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
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17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
14:38 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
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13:31 Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии
12:50 В Екатеринбурге задержали деда-закладчика, два года прятавшего по городу героин
12:03 Более чем в 9 раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:40 На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы
11:09 В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений
10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
10:03 В Екатеринбурге накрыли бордель в элитном квартале города
09:29 До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге
21:50 На Эльмаше готовится к сносу многострадальная двухэтажка
21:21 В Белой Башне заиграет современная музыка
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