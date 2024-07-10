Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошёл конкурс для фотографов, которые вышли на улицы уральской столицы, чтобы запечатлеть ещё сохранившиеся образцы деревянного зодчества. Награды победителям раздавали на этой неделе в центре фотографии «Март».Всего в фотоконкурсе «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие» поучаствовало 29 человек, в основном — студенты и школьники. На суд жюри они прислали более трёхсот снимков, сделанных на улицах города. Из них выбрали по нескольку лучших в четырёх номинациях. В номинации «Екатеринбург – город контрастов» победителем стал студент УрГАХУ Кирилл Саушкин со снимком «Урбанистический пейзаж». В номинации «Угол зрения» получил преподаватель иностранного языка Иван Костин с фотографией «Отражение». В номинации «История в деталях» награду вручили работнику медицинской сферы Полине Подкорытовой, сфотографировавшей деревянный особняк на улице Горького. Кроме того, раздавались спецнаграды, вне номинаций.Фотоконкурс «Неутраченный Екатеринбург. Деревянное наследие» проводил Гуманитарный университет при поддержке Благотворительного фонда «Синара». По словам куратора центра фотографии «Март» Артёма Берковича, который был одним из членов жюри, деревянная архитектура в Екатеринбурге исчезает, осталось всего четыре десятка зданий, а потому такой конкурс важен для города и его жителей.