Миша Шаевич Брусиловский (1931 – 2016) – советский и российский художник, живописец, монументалист, график. Член Союза художников России, Заслуженный художник РФ, почётный член Российской академии художеств, Почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии имени Г. С. Мосина и премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского. А точнее, переоткрылся – музей был создан ещё в 2017 году, практически сразу после смерти выдающего художника, но затем его коллекция отправилась в гастроли по российским городам. Об истории музея «Вечерним ведомостям» вкратце рассказал Евгений Ройзман*.По словам Ройзмана*, идея открыть в музей пришла ему в голову сразу после смерти выдающегося художника в 2016 году, с которым он был хорошо знаком лично. «Пока я есть, музей будет, а дальше разберёмся», — сказал экс-глава Екатеринбурга. Музей носит имя Брусиловского (на входе была установлена соответствующая табличка), но будет посвящён всем екатеринбургским художникам. Он расположился рядом с другим музеем Ройзмана* – «Невьянская икона».