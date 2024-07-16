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В Белой Башне заиграет современная музыка

21.21 Четверг, 18 июля 2024
Фрагмент картины Альфии Шайхуловой
На конец следующей недели в одном из самых узнаваемых архитектурных объектов Екатеринбурга пройдёт концерт современной музыки. Субботним вечером там отыграют сразу несколько коллективов.

Концерт в Белой Башне на Уралмаше называется «Digitz Край». В нём заявлено участие пяти коллективов — «Цветы зла», «Мирный Город», «Улица Отдыха», «Царапина» и «Escapist». Таким образом, для слушателей будет представлено разнообразие различных направлений в современной музыки, включая, индастриал, фолк, эмбиент. Организаторы концерта считают, что экспериментальное звучание отлично будет сочетаться с атмосферой внутри и возле конструктивистского строения, давно превращённого энтузиастами в объект особой значимости для архитекторов и градозащитников.

Впечатления слушателей от выступления музыкантов во сто крат усилятся благодаря визуальной составляющей мероприятия, которую обеспечат несколько выставок, тоже запланированных на субботу, 27 июля, в Белой Башне. Организаторы обещают выставку звуковых DIY-устройств, видео-инсталляцию и экспозицию из картин художницы Альфии Шайхуловой.

Билеты на аудио-визуальное мероприятие в Белой Башне заказать можно уже сейчас через Интернет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:04 На 150 тысяч рублей накатал екатеринбуржец на электросамокате с карты знакомой
16:27 В Екатеринбурге до конца месяца закроют движение по улице Полковой
15:59 Свердловские власти отменили особый противопожарный режим
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12:22 В Свердловской области продолжают бороться с лесным пожаром на площади 9 гектаров
12:07 Екатеринбург на два дня останется без трамвайного движения в Солнечный и на Вторчермет
11:42 После инцидента в бывшем здании полиции в Нижнем Тагиле СК начал проверку
11:00 Глава СК поручил доложить ему о расследовании убийства екатеринбурженки её бывшим мужем-иностранцем
10:45 В Сысертском районе 12-летняя девочка на электросамокате попала под машину
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