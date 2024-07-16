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В Белой Башне заиграет современная музыка
Фрагмент картины Альфии Шайхуловой
На конец следующей недели в одном из самых узнаваемых архитектурных объектов Екатеринбурга пройдёт концерт современной музыки. Субботним вечером там отыграют сразу несколько коллективов.
Концерт в Белой Башне на Уралмаше называется «Digitz Край». В нём заявлено участие пяти коллективов — «Цветы зла», «Мирный Город», «Улица Отдыха», «Царапина» и «Escapist». Таким образом, для слушателей будет представлено разнообразие различных направлений в современной музыки, включая, индастриал, фолк, эмбиент. Организаторы концерта считают, что экспериментальное звучание отлично будет сочетаться с атмосферой внутри и возле конструктивистского строения, давно превращённого энтузиастами в объект особой значимости для архитекторов и градозащитников.
Впечатления слушателей от выступления музыкантов во сто крат усилятся благодаря визуальной составляющей мероприятия, которую обеспечат несколько выставок, тоже запланированных на субботу, 27 июля, в Белой Башне. Организаторы обещают выставку звуковых DIY-устройств, видео-инсталляцию и экспозицию из картин художницы Альфии Шайхуловой.
Билеты на аудио-визуальное мероприятие в Белой Башне заказать можно уже сейчас через Интернет.
Концерт в Белой Башне на Уралмаше называется «Digitz Край». В нём заявлено участие пяти коллективов — «Цветы зла», «Мирный Город», «Улица Отдыха», «Царапина» и «Escapist». Таким образом, для слушателей будет представлено разнообразие различных направлений в современной музыки, включая, индастриал, фолк, эмбиент. Организаторы концерта считают, что экспериментальное звучание отлично будет сочетаться с атмосферой внутри и возле конструктивистского строения, давно превращённого энтузиастами в объект особой значимости для архитекторов и градозащитников.
Впечатления слушателей от выступления музыкантов во сто крат усилятся благодаря визуальной составляющей мероприятия, которую обеспечат несколько выставок, тоже запланированных на субботу, 27 июля, в Белой Башне. Организаторы обещают выставку звуковых DIY-устройств, видео-инсталляцию и экспозицию из картин художницы Альфии Шайхуловой.
Билеты на аудио-визуальное мероприятие в Белой Башне заказать можно уже сейчас через Интернет.
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