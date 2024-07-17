Среди екатеринбуржцев ищут будущую кинозвезду в возрасте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургская кинокомпания «Red Pepper Film» готовится к съёмкам нового полнометражного игрового фильма. Среди уральцев ищут пожилого актёра.О поиске мужчины возрастом старше 65 лет кинокомпания «Red Pepper Film» объявила вчера, 17 июля. Из заявленных требований, помимо возраста, только фактурность. Разумеется, нужен и артистический талант, но о том, чтобы кандидат на одну из главных ролей обязательно должен быть профессиональным актёром, в сообщении ничего не сказано.Про фильм известно, что снимать его будет ведущий режиссёр кинокомпании Иван Соснин, собравший немало призов и тёплых отзывов за свой прошлогодний фильм, комедийный роуд муви «Далёкие близкие», а в этом году начал собирать призовой урожай с фантастической драмой «Пришелец». Съёмки новой ленты начнутся уже на следующей неделе.