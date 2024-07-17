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Среди екатеринбуржцев ищут будущую кинозвезду в возрасте
Фото: Red Pepper Film / vk.com/redpepperfilm
Екатеринбургская кинокомпания «Red Pepper Film» готовится к съёмкам нового полнометражного игрового фильма. Среди уральцев ищут пожилого актёра.
О поиске мужчины возрастом старше 65 лет кинокомпания «Red Pepper Film» объявила вчера, 17 июля. Из заявленных требований, помимо возраста, только фактурность. Разумеется, нужен и артистический талант, но о том, чтобы кандидат на одну из главных ролей обязательно должен быть профессиональным актёром, в сообщении ничего не сказано.
Про фильм известно, что снимать его будет ведущий режиссёр кинокомпании Иван Соснин, собравший немало призов и тёплых отзывов за свой прошлогодний фильм, комедийный роуд муви «Далёкие близкие», а в этом году начал собирать призовой урожай с фантастической драмой «Пришелец». Съёмки новой ленты начнутся уже на следующей неделе.
О поиске мужчины возрастом старше 65 лет кинокомпания «Red Pepper Film» объявила вчера, 17 июля. Из заявленных требований, помимо возраста, только фактурность. Разумеется, нужен и артистический талант, но о том, чтобы кандидат на одну из главных ролей обязательно должен быть профессиональным актёром, в сообщении ничего не сказано.
Про фильм известно, что снимать его будет ведущий режиссёр кинокомпании Иван Соснин, собравший немало призов и тёплых отзывов за свой прошлогодний фильм, комедийный роуд муви «Далёкие близкие», а в этом году начал собирать призовой урожай с фантастической драмой «Пришелец». Съёмки новой ленты начнутся уже на следующей неделе.
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