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Свердловский союз кинематографистов устроит вечер памяти Шукшина в честь его юбилея
Кадр из фильма Алексея Федорченко «Монета страны Малави»
Почти ровно через неделю, в четверг, 25 июля, известному советскому писателю, актёру, режиссёру и драматургу Василию Шукшину могло бы исполнится 95 лет. В честь солидного юбилея Свердловское отделение Союза кинематографистов России устроит памятный вечер.
Вечер в честь юбилея Василия Шукшина пройдёт в Доме Кино. Вместе с Союзом кинематографистов его организует екатеринбургская кинокомпания «29 февраля». Участие её в подготовке шукшинского юбилея неслучайно, ведь один из фильмов компании — «Монета страны Малави» режиссёра Алексея Федорченко — рассказывает о Шукшине, вернее, о том, как его воспринимают современные россияне и как хранят память о великом соотечественнике на его родном Алтае.
Фильм «Монета страны Малави», смешной и трогательный одновременно, и будет основным содержанием юбилейного вечера. Его покажут в большом зале Дома кино. Вход на просмотр бесплатный, по онлайн-регистрации на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов. Собравшиеся смогут обсудить как сам фильм, так и творческое наследие Шукшина. Начало — в семь часов вечера.
Вечер в честь юбилея Василия Шукшина пройдёт в Доме Кино. Вместе с Союзом кинематографистов его организует екатеринбургская кинокомпания «29 февраля». Участие её в подготовке шукшинского юбилея неслучайно, ведь один из фильмов компании — «Монета страны Малави» режиссёра Алексея Федорченко — рассказывает о Шукшине, вернее, о том, как его воспринимают современные россияне и как хранят память о великом соотечественнике на его родном Алтае.
Фильм «Монета страны Малави», смешной и трогательный одновременно, и будет основным содержанием юбилейного вечера. Его покажут в большом зале Дома кино. Вход на просмотр бесплатный, по онлайн-регистрации на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов. Собравшиеся смогут обсудить как сам фильм, так и творческое наследие Шукшина. Начало — в семь часов вечера.
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