В Екатеринбурге работают четыре кинотеатра под открытым небом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Число кинотеатров под открытым небом в Екатеринбурге идёт в рост. Этим летом посмотреть кино на свежем воздухе можно сразу в четырёх точках города.Самый, пожалуй, известный из кинотеатров Екатеринбурга расположен на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского. Предположительно работать он будет до 4 августа. Программа показов составлена, в основном, из мультфильмов, советской киноклассики и старых зарубежных фильмов. Так, например, в данную минуту в парке должны показывать комедию «Три плюс два», а на неделе в расписании есть и спилберговский «Инопланетянин», и культовый «Клуб Завтрак».Ещё один кинотеатр под открытым небом действует в Саду Центра современного искусства, который, напомним, расположен впритык к Дендрологическому саду. Третий кинотеатр зрителей собирает по пятничным вечерам — он находится в Преображенском парке (Академический административный район). Наконец, четвёртый летний кинотеатр работает возле киноконцертного театра «Космос». Здесь фильмы будут показывать до середины августа. Для зрителей организаторы показов выставили не кресла или скамейки, а комфортные мягкие пуфики.