Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге работают четыре кинотеатра под открытым небом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Число кинотеатров под открытым небом в Екатеринбурге идёт в рост. Этим летом посмотреть кино на свежем воздухе можно сразу в четырёх точках города.
Самый, пожалуй, известный из кинотеатров Екатеринбурга расположен на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского. Предположительно работать он будет до 4 августа. Программа показов составлена, в основном, из мультфильмов, советской киноклассики и старых зарубежных фильмов. Так, например, в данную минуту в парке должны показывать комедию «Три плюс два», а на неделе в расписании есть и спилберговский «Инопланетянин», и культовый «Клуб Завтрак».
Ещё один кинотеатр под открытым небом действует в Саду Центра современного искусства, который, напомним, расположен впритык к Дендрологическому саду. Третий кинотеатр зрителей собирает по пятничным вечерам — он находится в Преображенском парке (Академический административный район). Наконец, четвёртый летний кинотеатр работает возле киноконцертного театра «Космос». Здесь фильмы будут показывать до середины августа. Для зрителей организаторы показов выставили не кресла или скамейки, а комфортные мягкие пуфики.
Самый, пожалуй, известный из кинотеатров Екатеринбурга расположен на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского. Предположительно работать он будет до 4 августа. Программа показов составлена, в основном, из мультфильмов, советской киноклассики и старых зарубежных фильмов. Так, например, в данную минуту в парке должны показывать комедию «Три плюс два», а на неделе в расписании есть и спилберговский «Инопланетянин», и культовый «Клуб Завтрак».
Ещё один кинотеатр под открытым небом действует в Саду Центра современного искусства, который, напомним, расположен впритык к Дендрологическому саду. Третий кинотеатр зрителей собирает по пятничным вечерам — он находится в Преображенском парке (Академический административный район). Наконец, четвёртый летний кинотеатр работает возле киноконцертного театра «Космос». Здесь фильмы будут показывать до середины августа. Для зрителей организаторы показов выставили не кресла или скамейки, а комфортные мягкие пуфики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Электробус «Генерал» на следующей неделе выпустят на городские маршруты в Екатеринбурге
11 июля 2024
11 июля 2024
В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
13 июля 2024
13 июля 2024