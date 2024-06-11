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Дом Кино в Екатеринбурге бесплатно покажет современное французское кино
Кадр из анимационного фильма «Фараон, Дикарь и принцесса»
В Доме Кино вспомнили старую добрую традицию знакомить зрителей с современным французским кинематографом и объявил Неделю французского кино. В последний раз подобные показы здесь проводили пять лет назад.
В рамках Недели французского кино в Доме Кино (Екатеринбург, улица Луначарского, 137) покажут четыре игровых фильма и один полнометражный мультик. Все они довольно «свежие», сняты не более трёх лет назад. Начнётся киносмотр через неделю, 25 июня, с показа комедии «Защитница», в которой Жерар Депардье играет фактически себя — ворчливого, недовольного окружающими актёра, вынужденного тесно взаимодействовать с темнокожей помощницей.
Среди других фильмов Недели французского экранизация романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде», мюзикл «Дивертисмент» о французском дирижере Захии Зиуани и комедия «С чистого листа». Упомянутый выше мультипликационный фильм — это «Фараон, Дикарь и принцесса», созданный в лучших традициях редкой теперь рисованной анимации.
Несмотря на название, Неделя французского кино уложится в пять дней и закончится уже 29 июня. Все фильмы на ней будут показаны на языке оригинала с переводом на русский субтитрами (что делает показы ценными не только для киноманов, но и для людей, изучающих французский язык). Сеансы Недели бесплатные, но чтобы попасть в кинозал необходимо пройти онлайн-регистрацию.
В рамках Недели французского кино в Доме Кино (Екатеринбург, улица Луначарского, 137) покажут четыре игровых фильма и один полнометражный мультик. Все они довольно «свежие», сняты не более трёх лет назад. Начнётся киносмотр через неделю, 25 июня, с показа комедии «Защитница», в которой Жерар Депардье играет фактически себя — ворчливого, недовольного окружающими актёра, вынужденного тесно взаимодействовать с темнокожей помощницей.
Среди других фильмов Недели французского экранизация романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде», мюзикл «Дивертисмент» о французском дирижере Захии Зиуани и комедия «С чистого листа». Упомянутый выше мультипликационный фильм — это «Фараон, Дикарь и принцесса», созданный в лучших традициях редкой теперь рисованной анимации.
Несмотря на название, Неделя французского кино уложится в пять дней и закончится уже 29 июня. Все фильмы на ней будут показаны на языке оригинала с переводом на русский субтитрами (что делает показы ценными не только для киноманов, но и для людей, изучающих французский язык). Сеансы Недели бесплатные, но чтобы попасть в кинозал необходимо пройти онлайн-регистрацию.
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