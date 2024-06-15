В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда-Plays»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу на нескольких сценах Екатеринбурга пройдёт прославленный Международный театральный фестиваль «Коляда-Plays». В этом году он проводится уже в 17 раз.Первым событием 17 фестиваля стало сегодня, 18 июня, торжественное его открытие, развернувшееся под открытым небом, в пространстве перед «Коляда-театром» (Екатеринбург, проспект Ленина, 97). В течение всего дня в рамках фестиваля идут показы спектаклей, поставленных по пьесам уральского драматурга Николая Коляды и его многочисленных учеников. Показы продолжатся всю неделю, захватят и следующую.Театральные постановки везут в Екатеринбург на фестиваль из разных городов страны. Так, сегодня свои прочтения произведений драматургов демонстрировали актёры из Омска, пермский театр кукол и драмтеатра из Шадринска. В течение десяти дней свои спектакли покажут челябинцы, барнаульцы, пермяки. Больше всего, конечно, среди участников фестиваля театров Свердловской области — из Нижнего Тагила, Серова, Екатеринбурга.Для фестивальных показов свои площадки в этом году предоставили не только «Коляда-театр», Детская филармония, Камерный театр, Центр культуры «Урал». Завершится масштабный театральный смотр традиционным выездом в село Логиново, где и награды раздадут, и окончание фестиваля отпразднуют.