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В саду Нурова устроят танцы

20.56 Понедельник, 17 июня 2024
Фото: Сад Нурова / vk.com/sadnurova
Завтра, 18, июня, «народный» сад Нурова в Екатеринбурге приглашает любителей танцев и театра. Здесь под открытым небом покажут спектакль «Голос танца в большом городе».

Спектакль «Голос танца в большом городе» создан Городскими актёрскими мастерскими. В нём создатели анализируют опыт танцующих и нетанцующих горожан. В частности, они в театральной форме пытаются выяснить, почему некоторые люди танцуют, а другие — очень хотят этого, но почему-то всё никак не решатся.

Показ спектакля должен был состояться раньше, но был сорван неподходящей погодой. Во вторник синоптики предсказывают более подходящую для подобных мероприятий погоду. Начало спектакля анонсируется на половину восьмого вечера. Вход в сад Нурова, как обычно свободный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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