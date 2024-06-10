Литературный «папа» Незнайки стал героем лекции в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вечер вторника Свердловская областная библиотека имени В. Белинского решила посвятить Николаю Носову. Личность и творчество автора множества замечательных детских книг станут более знакомы слушателям завтрашней лекции.Лекция о жизни и литературном творчестве Николая Носова войдёт в цикл «Читаем вместе. Писатели для разных поколений». О выдающемся российском писателе расскажет филолог Валентина Живаева. Разумеется, большая часть лекции будет посвящена самому известному произведению Носова — книжной трилогии о непоседливом задире Незнайке, истории о котором и сейчас кажутся весьма интересными и поучительными не только детям. Кроме того, лектор расскажет о менее известных произведениях автора, писавшего, помимо прочего, сатирические эссе и автобиографическую прозу. И для многих слушателей лекции Носов откроется с неизвестной стороны — как режиссёр-документалист.Начнётся лекция во вторник, 18 июня, в шесть часов вечера. Вход в Литературную гостиную Белинки свободный.