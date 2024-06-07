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Концерт в поддержку Свердловской филармонии пройдёт вечером пятницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Благотворительный концерт Уральского молодёжного оркестра пройдёт завтра, 14 июня, в Свердловской государственной академической филармонии. Средства, вырученные с его помощью, пойдут на развитие концертной организации.
В пятницу вечером в стенах филармонии зазвучат мелодии самых разных эпох, некоторые — совершенно неожиданные. Так, анонсируется исполнение симфоническим оркестром рок-баллады известной немецкой группы «Scorpions». Но основную программу составят оркестровые мелодии.
Благотворительный концерт в поддержку филармонии Уральский молодежный оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Филатова организует в партнёрстве с Благотворительным фондом «СКБ Контур». Мероприятие призвано собрать средства на развитие Свердловской филармонии, в том числе — на претворение в жизнь новых культурных проектов.
Начало благотворительного концерта в Свердловской филармонии — в семь часов пятничного вечера. В это же время на страницах соцсетей концертной организации запустят прямую трансляция концерта, так что присоединиться к публике в зале и насладиться выступлением Уральского молодёжного оркестра можно в любой точке мира. Ну, и поддержать филармонию рублём — тоже.
В пятницу вечером в стенах филармонии зазвучат мелодии самых разных эпох, некоторые — совершенно неожиданные. Так, анонсируется исполнение симфоническим оркестром рок-баллады известной немецкой группы «Scorpions». Но основную программу составят оркестровые мелодии.
Благотворительный концерт в поддержку филармонии Уральский молодежный оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Филатова организует в партнёрстве с Благотворительным фондом «СКБ Контур». Мероприятие призвано собрать средства на развитие Свердловской филармонии, в том числе — на претворение в жизнь новых культурных проектов.
Начало благотворительного концерта в Свердловской филармонии — в семь часов пятничного вечера. В это же время на страницах соцсетей концертной организации запустят прямую трансляция концерта, так что присоединиться к публике в зале и насладиться выступлением Уральского молодёжного оркестра можно в любой точке мира. Ну, и поддержать филармонию рублём — тоже.
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