В Екатеринбурге наградили ректора академии современного искусства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Церемония награждения уральцев за добросовестный труд на благо Екатеринбурга провела мэрия. Среди награждённых — ректор Екатеринбургской академии современного искусства Инна Ахьямова.Среди основных награждённых сегодня екатеринбургской мэрии немало таких людей, которые у горожан ассоциируются скорее с разными казусами, скандалами, а то и неприкрытым публичным хамством, чем с добросовестным трудом. Но Инна Ахьямова — не из таких. Вручение ей Почетного знака «За вклад в развитие Екатеринбургского образования» вряд ли у кого-то вызовет недоумение. Доктор педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики Института социального образования Уральского государственного педагогического университета, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, Инна Ахьямова — автор более полусотни научных трудов и уважаемый специалист в сферах образования и культуры. Она возглавляет один из самых молодых вузов Екатеринбурга, который, несмотря на юный возраст, успел стать престижным и выпустить немало талантливых журналистов, айтишников, предпринимателей в сфере культуры.Екатеринбургская академия современного искусства была создана в 2006 году по решению Главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Главная функция вуза — подготовка квалифицированных специалистов, способных эффективно решать актуальные задачи развития культурного пространства города. Ежегодно в академии обучаются около 300 студентов, а более 350 работников социально-культурной сферы проходят программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Академия активно участвует в культурной жизни в города, в частности, её студенты радуют горожан интересными, необычными, креативными выставками и перформансами в «Ночь музеев».